Par šķiršanos pāris savus fanus 2. jūlijā informējis ar tvitera starpniecību.

"Šerila un es esam apbēdināti paziņot, ka esam nolēmuši iet katrs savu ceļu," tviterī rakstījis mūziķis. Identisku paziņojumu publicējusi arī Šerila.

Cheryl and I are sad to announce that we are going our separate ways. It's been a tough decision for us to make. We still have so much love for each other as a family. Bear is our world and we ask that you respect his privacy as we navigate our way through this together.