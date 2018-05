Tiesa, sīkākus komentāru par mūziķa nāves apstākļiem viņa ģimene joprojām nav sniegusi, bet slavenību dzīvi atspoguļojošais tabloīds "TMZ" otrdien, 1. maijā, vēsta, ka Avicii noasiņojis līdz nāvei.

Mūziķa ģimenei pietuvinātas personas, kuras vēlējušās saglabāt anonimitāti, pastāstījušas, ka jaunais vīrietis sev atņēmis dzīvību ar stikla lausku. Divi zinātāji apgalvojuši, ka lauska bijusi no sasistas pudeles, kuru dīdžejs pats sašķaidījis.

Vairāki avoti sacījuši, ka nāvējošais ievainojums, kuru izdarījis pats mūziķis, esot bijis kaklā. Tomēr viens informators apgalvojis, ka dīdžejs pārgriezis vēnas.

Jau vēstīts, ka Avicii ģimene ceturtdien izplatīja paziņojumu, kurā netieši tika norādīts, ka mūziķis pats sev atņēmis dzīvību.

"Viņš cīnījās ar domām par dzīvi, tās jēgu un laimi. Viņš tā vairs nevarēja turpināt. Viņš vēlējās rast mieru," prestižais mūzikas izdevums "Rolling Stone" bija citējis ģimenes paziņojumu, kas pārtulkots no zviedru valodas.

Atgādinām, ka elektroniskās mūzikas leģenda Omānā nomira piektdien, 20. aprīlī. Avicii pagātnē bija smagas veselības problēmas, kuru dēļ viņš 2016. gadā paziņoja par koncertturneju beigšanu.

Mediji pēc vīrieša nāves vēstīja, ka dīdžejam bijis pankreatīts jeb aizkuņģa dziedzera iekaisums, kuru veicinājusi pārmērīga alkohola lietošana. 2014. gadā viņam tika izoperēts žultspūslis un aklā zarna. Tāpat arī zināms, ka dīdžejs gadiem ilgi cīnījās ar alkohola atkarību. Pārmērīgas dzeršanas dēļ viņš pat nonācis slimnīcā. Pēdējā laikā viņš centās atturēties no apreibinošiem dzērieniem.

Atpazīstamību Avicii iemantoja 2011. gadā, kad mūzikas topu virsotnes iekaroja viņa hits "Levels". Tam sekoja daudzi citi veiksmīgi singli – "Hey Brother", "Waiting for Love", "Wake Me Up", "Addicted to You" un vēl daudzi citi.