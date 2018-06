Новые убеждения социума все чаще дают понять, что для них жизнь виртуальная имеет приоритет иногда даже над реальной жизнью. Жить для обновлений в ленте и выставлять все напоказ я по-прежнему не собираюсь. Люди иногда не понимают в силу ограниченных понятий, что регулярные фото со своей второй половинкой, лайки и наличие подписки друг на друга - это не обязательные показатели наличия счастливой личной жизни. У меня такое понимание об этом. Жаль, что даже наша пресса позволяет себе писать статьи, основанные на комментариях подписчиков под моими фото))) Ну это максимально не солидно)) Прошу не лезть в мою жизнь и не распространять сказки. У меня стабильно все хорошо. Мир всем мирным!;)

