Kā pirmā uz skatuves kāpa dziedātāja Jenny May ar dziesmu spāņu valodā "Soledad", otrais startēja Eduards Grieze jeb Ed Rallidae ar pirmā "Supernovas" konkursa uzvarētājas Aminatas sarakstītu dziesmu "What I Had With You", bet kā trešā par žūrijas un skatītāju simpātijām cīnījās Katrine Lukins ar kompozīciju "Running Red Lights".

Ceturtais uz skatuves kāpa viens no pērnā gada "Supernovas" favorītiem Lauris Valters, kurš šogad startēja ar dziesmu "Lovers Bliss", viņam sekoja dziedātāja MIONIA (Maija Līcīte) ar dziesmu "You" un apvienība Kri&Oz ar dziesmu "Morning Flight", bet septiņnieku noslēdza Laura Rizzotto ar dziesmu "Funny Girl".

Šoreiz žūrijas pastāvīgajiem locekļiem – Jānim Lūsēnam, DJ Rudd un Jolantai Gulbei-Paškevičai – bija pievienojusies dziedātāja Aija Andrejeva.

Apkopojot žūrijas vērtējumus un skatītāju balsojumus, tika lemts, ka finālam kvalificējas Lauris Valters un Laura Rizzotto, kura tika atzīta par šī vakara uzvarētāju.

Pēc trim pārraidēm finālam kvalificējušies septiņi dalībnieki. Pirmajā pusfinālā uzvaras laurus plūca Edgars Kreilis ar "Younger Days" un Liene Greifāne ar "Walk the Talk". Savukārt aizvadītajā nedēļā skatītāji un žūrijas simpātijas izpelnījās MADARA ar dziesmu "Esamība" un Ritvars ar kompozīciju "Who's Counting".

Tiesa, otrā pusfināla laikā konkursa "Supernova" mājaslapā, kur arī var balsot par savu favorītu, tika konstatēta tehniska ķibele. Izvērtējot radušos situāciju, konkursa rīkotāji pieņēma lēmumu anulēt interneta balsošanas rezultātus.

Pēc to anulēšanas otro vietu aizvadītās nedēļas raidījumā ieņēma Markus Riva ar dziesmu "This Time", tāpēc tika pieņemts lēmums, ka arī viņš piedalīsies "Supernovas" finālā. Jāatzīmē, ka 24. februārī – lielajā finālā – cīnīsies astoņi dalībnieki. Žūrija pēc saviem ieskatiem arī vienam no finālā neiekļuvušajiem dalībniekiem, kas piedalījās kādā no trim pusfināliem, dos iespēju turpināt cīņu par iespēju Latviju pārstāvēt "Eirovīzijā". Šī dalībnieka vārds taps zināms nākamnedēļ.