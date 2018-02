Cīņa par ceļazīmi uz 'Eirovīziju': zināmi otrā pusfināla uzvarētāji

Arī otrajā pusfinālā izskanēja septiņi priekšnesumi, bet vakara beigās, kad tika apkopotas skatītāju balsis un žūrijas vērtējums, tapa zināms, ka uz finālu tālāk tiek virzīti MADARA ar dziesmu "Esamība" un Ritvars ar "Who's Counting?".

Žūrijai, kuras kodolu veido radio "Pieci.lv" mūzikas redaktors Rūdolfs Budze jeb Dj Rudd, mūziķe un vokālā pedagoģe Jolanta Gulbe-Paškeviča un komponists Jānis Lūsēns, ik nedēļu pievienojas arī mainīgais viesis, un šoreiz tas bija Ralfs Eilands.

Jau vēstīts, ka šogad konkursam "Supernova" būs trīs pusfināli. Katrā no tiem uzstāsies septiņi dalībnieki, no kuriem divi iekļūs finālā, kas notiks 24. februārī. Pirmajā tiešraidē uzvaras laurus plūca Edgars Kreilis ar dziesmu "Younger Days" un Liene Greifāne ar kompozīciju "Walk the Talk".

Kad būs izskanējuši visi pusfināli, žūrija pēc saviem ieskatiem no visiem tiem dalībniekiem, kuriem pusfinālos nepaveicās, izraudzīsies vienu, kas iegūs tiesības uzstāties finālā un ar pārējiem sešiem dalībniekiem cīnīsies par iespēju Latviju pārstāvēt "Eirovīzijā".

Foto: Lauris Vīksne

Jāatzīmē, ka šogad, balsojot par savu favorītu, no viena tālruņa numura var nosūtīt tikai vienu īsziņu un veikt tikai vienu zvanu. Tāpat arī var balsot "Supernova" mājaslapā, un papildus tiek ņemti vērā arī unikālie dziesmu klausījumi mūzikas straumēšanas platformā "Spotify".

Šogad konkursā "Supernova" piedalās 21 dalībnieks. Otrā pusfināla tiešraidē uzstājās "Hypnotic", MADARA, Markus Riva, "In My Head", Ritvars, Monta un "Riga Raggae".

Sadarbībā ar "LSM.LV" paralēli TV tiešraidēm ik sestdienas vakaru notiek arī alternatīvā "Supernova 2018" tiešraide, ko vada "Pieci.lv" ētera personība un mūzikas eksperts Toms Grēviņš kopā ar komiķi un "Eirovīzijas" entuziastu Edgaru Bāliņu. Viņi cītīgi seko līdzi tam, ko par "Supernovu" raksta un runā sociālajos tīklos.