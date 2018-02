Konkursam "Supernova" šogad ir trīs pusfināli. Katrā no tiem tiek izraudzīti divi labākie, kas 24. februārī uzstāsies finālā. Pirmajā pusfinālā uzvaras laurus plūca Edgars Kreilis ar "Younger Days" un Liene Greifāne ar "Walk the Talk". Savukārt aizvadītajā nedēļā skatītāji un žūrijas simpātijas izpelnījās MADARA ar dziesmu "Esamība" un Ritvars ar kompozīciju "Who's Counting".

Tiesa, otrā pusfināla laikā konkursa "Supernova" mājaslapā, kur arī var balsot par savu favorītu, tika konstatēta tehniska ķibele. Izvērtējot radušos situāciju, konkursa rīkotāji pieņēma lēmumu anulēt interneta balsošanas rezultātus.

Pēc to anulēšanas otro vietu aizvadītās nedēļas raidījumā ieņēma Markus Riva ar dziesmu "This Time", tāpēc tika pieņemts lēmums, ka arī viņš piedalīsies "Supernovas" finālā. Jāatzīmē, ka 24. februārī – lielajā finālā – cīnīsies astoņi dalībnieki. Žūrija pēc saviem ieskatiem arī vienam no finālā neiekļuvušajiem dalībniekiem, kas piedalījās kādā no trim pusfināliem, dos iespēju turpināt cīņu par iespēju Latviju pārstāvēt "Eirovīzijā".