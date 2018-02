Konkursa pirmajā pusfinālā izskanēja septiņi krāšņi priekšnesumi, bet vakara beigās, apkopojot skatītāju balsojumu un žūrijas pārstāvju lēmumu vienādā attiecībā, tapa zināms, ka uz finālu tālāk tiek virzīti Edgars Kreilis ar dziesmu "Younger Days" un Liene Greifāne ar dziesmu "Walk the Talk".

Atgādinām, ka šogad norisināsies trīs pusfināli, katrā no tiem uzstāsies septiņi dalībnieki, no kuriem divi iekļūs "Supernovas" finālā, kas notiks 24. februārī.

Tiesa, raidījuma vadītāji, Justs Sirmais un Dagmāra Legante, tiešraides sākumā pavēstīja negaidītus jaunumus. Izskanot visiem pusfināliem, žūrija pēc saviem ieskatiem no visiem tiem, kuriem nepaveicās, izvēlēsies vēl vienu izpildītāju vai muzikālo apvienību, kas iegūs tiesības uzstāties finālā kopā ar pusfināla pārraidēs izvēlētajiem sešiem finālistiem un cīnīsies par iespēju Latviju pārstāvēt lielajā "Eirovīzijā", kas maijā notiks Portugālē.

Žūrijas pienākumus šogad pilda radio "Pieci.lv" mūzikas redaktors Rūdolfs Budze jeb Dj Rudd, mūziķe un vokālā pedagoģe Jolanta Gulbe-Paškeviča un komponists Jānis Lūsēns. Katrā pusfinālā trijotnei pievienosies arī mainīgais žūrijas loceklis. Šī vakara tiešraidē tā bija konkursa iepriekšējās sezonas uzvarētājā Agnese Rakovska.

Lai skatītāju balsojums būtu maksimāli objektīvs, šogad izmaiņas skārušas balsošanas kārtību. Balsojot par savu favorītu, no viena tālruņa numura var nosūtīt tikai vienu īsziņu un veikt tikai vienu zvanu. Tāpat arī var balsot "Supernova" mājaslapā, un papildus tiek ņemti vērā arī unikālie dziesmu klausījumi mūzikas straumēšanas platformā "Spotify".

Šogad konkursā "Supernova" piedalās 21 dalībnieks. Pirmajā pusfināla tiešraidē uzstājās septiņi no tiem – Katrīna Gupalo un "The Black Birds", "Rahu the Fool", duets "DVINES", Agnesse jeb Agnese Stengrevics, "Sudden Lights", Edgars Kreilis un Liene Greifāne.