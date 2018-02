Piektdien, 2. februārī, dzimšanas dienu svin latviešu dziedātāja Jenny May , un patīkamu pārsteigumu svētkos mūziķei sarūpējuši viņas "eirodziesmas" "Soledad" līdzautori, kuri radījuši kompozīcijas akustisko versiju. Savukārt fani no Spānijas izveidojuši videoklipu.

"Biju ļoti patīkami pārsteigta, man neviens neko iepriekš neteica un nebrīdināja. Vienkārši atsūtīja dziesmu un video. Kas var būt iepriecinošāks svētkos? Man prieks, ka, piedaloties konkursā "Supernova", man ir paplašinājies fanu pulks visā Eiropā un ne tikai. Fani raksta vēstules pat no Ķīnas," vēsta Jenny May.

"Soledad" tulkojumā no spāņu valodas nozīmē "vientulība". Dziesma ir par attiecību beigām un par jaunas dzīves sākumu. "Reizēm mēs vēlamo iztēlojamies kā esošo, taču, saprotot, ka nav jēgas sevi mānīt, varam atdzimt no jauna un piedzīvot daudz ko patīkamu un iepazīt pasauli no jauna.

Ja ar manu mūziku aiz manis paliek pēdas, kuras kādu aizved uz pareizā ceļa, tad noteikti ir bijis vērts dzīvot", tā Jenny May par savu "eirodziesmu".

Atgādinām, ka Jenny May dziesma ir viena no vispretrunīgāk vērtētajām "Supernovas" kompozīcijām. Daudzi "Eirovīzijas" fani tajā saklausījuši līdzību ar puertorikāņu mūziķa Luisa Fonsi megahitu "Despacito" un publiski apsūdzējuši dziedātāju plaģiātismā.