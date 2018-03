Kanāla TV3 slavenību pārvērtību šovs "Izklausies redzēts" jau uzņēmis apgriezienus, un tā ceturtajā raidījumā īpaši krāšņas pārmaiņas bija piedzīvojis dziedošais improvizators, grupas "Dziļi violets" mūziķis Nauris Brikmanis. Viņš bija pārtapis par leģendāro Merilinu Monro.

Nauris bija pieņēmis vienu no lielākajiem šova izaicinājumiem – viņš pārtapa par sievieti un uz skatuves kāpa kā šarmantā Merilina Monro ar dziesmu "I Wanna Be Loved By You", kuru viņa izpildīja filmā "Džezā tikai meitenes" ("Some Like It Hot").

Iejušanās Monro tēlā paģērēja ne tikai iespaidīgas pārvērtības, bet arī labu aktiermeistarību, un Brikmanis šoreiz trāpīja desmitniekā. Žūriju apbūra viņa tēlojums, koķetēšana un sievišķīgais naivums, kas staroja no priekšnesumu.

Lai gan žūrijas viešņa Olga Rajecka sprieda, ka Brikmanis neesot pārāk glīta sieviete, viņa uzstāšanās bija pārliecinoša, un kopvērtējumā viņš ierindojās otrajā vietā, piekāpjoties vien Jurim Jopem, kurš atveidoja Žoržu Siksnu.