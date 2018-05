Pirmajā pusfinālā par kādu no desmit ceļazīmēm uz lielo finālu sacentās Azerbaidžāna, Islande, Albānija, Beļģija, Čehija, Lietuva, Izraēla, Baltkrievija, Igaunija, Bulgārija, Maķedonija, Horvātija, Austrija, Grieķija, Somija, Armēnija, Šveice, Īrija un Kipra.

Jāatzīmē, ka balsot varēja tikai pirmā pusfināla dalībvalstis, kā arī Spānija, Lielbritānija un Portugāle, kuras jau automātiski ir kvalificējušās finālam.

Balsošana tika atklāta pēc visu pirmā pusfināla dziesmu izskanēšanas un ilga aptuveni 15 minūtes. Televīzijas skatītāju balsojums veido 50% no rezultātiem. Savukārt otrus 50% rezultātu jau pirmdienas vakarā noteica profesionāla žūrija, vērojot pirmā pusfināla ģenerālmēģinājumu.

"Delfi Izklaide" notikumiem konkursa pirmajā pusfinālā, kā arī asprātīgākajiem viedokļiem "Tviterī" piedāvāja sekot līdzi teksta tiešraidē, kuru vadīja "Eirovīzijas" entuziasts, bieži vien publiskajā telpā arī par "Eirovīzijas" ekspertu dēvētais Edgars Bāliņš.

Eirovīzijas pirmais pusfināls

Tiekamies jau ceturtdien, lai atbalstītu mūsu Lauru cīņā par iekļūšanu lielajā finālā!

Finālā iekļūst Lietuva, Igaunija, Izraēla, Kipra, Austrija, Čehija, Albānija, Īrija, Bulgārija un Somija!

Kipra!

Austrija!

Laiks noskaidrot desmit dziesmas, kas iekļuvušas finālā!

https://twitter.com/MLuste/status/993959413777125377

https://twitter.com/Akmens64/status/993959069961551879

Tagad klausīsimies trīs dziesmas, kuras jau ir finālā.

https://twitter.com/LauraRizzotto/status/993957559932506117

https://twitter.com/LauraRizzotto/status/993956406222118915

https://twitter.com/Eurovision/status/993950938040745984

https://twitter.com/jana_egle/status/993956728998940673

https://twitter.com/shpliina/status/993955950905184261

Balsošana noslēgusies. Tagad teju visā Eiropā saskaitīs balsis un jau drīz uzzināsim 10 finālistus.

https://twitter.com/ElinaBadune/status/993954161115959297

https://twitter.com/MegijaMN/status/993954240631631873

https://twitter.com/Sildniks/status/993953360725336066

https://twitter.com/LauraRizzotto/status/993952895539335174

https://twitter.com/TinaGulbe/status/993951887744471046

Bukmeikeri vietu finālā paredz Kiprai, Izraēlai, Igaunijai, Čehijai, Bulgārijai, Lietuvai, Austrijai, Grieķijai, Šveicei un Armēnijai.

Un tagad sāksies lielā balsošana. Oficiāli balsot nevaram, taču savus favorītus varam ierakstīt 'tviterī'. #Eirovīzija

https://twitter.com/Sildniks/status/993950431733796867

https://twitter.com/shpliina/status/993950533328293895

https://twitter.com/MadaraN/status/993950293367894017

https://twitter.com/antidepress/status/993950294500397058

https://twitter.com/kKelmers/status/993949893638197248

Izrādās, ka Kiprai ir sava Bejonsa, kura noslēgs šī vakara šovu ar ļoti ugunīgu performanci. Dziesma viduvēja, taču izpildījuma un specefektu dēļ Elena Foureira šobrīd ir absolūts bukmeikeru favorīts uz triumfu šajā pasākumā. Kā ziņo cilvēki uz vietas – viņa arēnā rada TO atmosfēru, ko panāca Salvadors no Portugāles un Končita no Austrijas.

https://twitter.com/loudezmedia/status/993949402145480704

Ja jūs gaidījāt kādu dziesmu, kuras laikā var aiziet uztaisīt dzērienu un uzkodas, pasmēķēt uztraukuma cigareti vai apzvanīt draugus – šī ir tā dziesma. Īrijas garadarbs te ir ielikts tīri tāpēc, lai visi pienācīgi sagatavotos noslēgumam – lielajam Kipras uznācienam.

Vispār solists nāk no muzikālas ģimenes - viņa onkulis Garijs pārstāvēja Īriju 2001. gadā un ieguva augsto 21. vietu.

https://twitter.com/Medne_Madara/status/993948091022757894

https://twitter.com/JurisMillers/status/993948128066883585

Pēc Selīnas Dionas uzvaras 1988. gadā Šveicei nav īpaši ar ko lepoties šajā konkursā. Kopš tika ieviesti pusfināli, Šveice ir tikusi finālā tikai divas reizes, un arī šoreiz tas varētu neizdoties, par spīti tam, ka duets uz skatuves izskatās diezgan saskanīgi. Visticamāk, ka lielāka daļa šveiciešu to nemaz nepamanīs, jo viņu hokeja izlasei šobrīd ir diezgan svarīga spēle.

https://twitter.com/ilgvaronis/status/993947067017060353

https://twitter.com/EdmundsN/status/993946926428147717

Mūsu Laura turpina atbalstīt pirmā pusfināla dalībniekus. https://twitter.com/LauraRizzotto/status/993947032401383425

https://twitter.com/armn/status/993946551163740162

11 piedalīšanās reizēs tikai vienreiz Armēnija nav tikusi finālā, jo arī viņi šim pasākumam pievērš lielu vērību. Viņu pārstāvis Sevaks Khanagjans var lepoties ar izcilu vokālu, taču dziesma būs visai viduvēja.

https://twitter.com/anjo_lv/status/993946182010507265

https://twitter.com/kaza49784031/status/993945963080413184

Ja ir kāda valsts, kurai īpaši neiet šajā pasākumā, tad tā ir Somija. Kopš 1989. gada pirmajā desmitniekā iekļūts tikai vienu pašu reizi, kad ‘Lordi’ atnesa viniem vienīgo uzvaru. Lai gan Saara Aalto ir īpaši spoža zvaigzne, kura sagatavošanās laikā savu dziesmu iedziedājusi teju visās Eiropas valodās, arī šovakar var sagadīties, ka viņas ‘Monsters’ paliks pusfinālā. Nu nevar dzīvē visu gribēt, dārgie somi, jums jau hokejā diezgan labi sokas.

https://twitter.com/Medne_Madara/status/993944942941753346

https://twitter.com/my_rita/status/993944480238751746

https://twitter.com/LauraRizzotto/status/993944542662545414

https://twitter.com/nokijs/status/993944453365854208

https://twitter.com/LiepinLiva/status/993944163396792320

https://twitter.com/JurisMillers/status/993943747170914304

Sezārs ne pirmo reizi ir uz lielākās Eiropas skatuves - pēdējos divos gados viņš bija ‘bekvokālists’ Bulgārijai, finālā iegūstot otro un ceturto vietu. Austrijas dziesma, starp citu, esot par sevis meklēšanu, tāpēc nebrīnieties, ja šī priekšnesuma laikā izdodas kaut ko atrast.

https://twitter.com/bbceurovision/status/993941389242183681

https://twitter.com/Sildniks/status/993943004535836672

https://twitter.com/Cukurinja/status/993942638398197761

https://twitter.com/agijakola/status/993942471561416704

Ne velti Horvātijas pārstāvi ļoti salīdzina ar mūsu Lauru, jo abas šīs dziesmas skan diezgan līdzīgi, taču izlozē vairāk paveicās Laurai, kura savā pusfinālā vēl var pacīnīties par vietu finālā. Frankai ar tik garlaicīgu priekšnesumu nāksies finālu baudīt skatītājas lomā. Ja jums viņa liekas kaut kur redzēta, tad jūs nekļūdāties – viņa uzvarēja mūsu mīļākajā Horvātijas TV šovā “Ples sa zvijezdama”.

https://twitter.com/nokijs/status/993941670185046016

https://twitter.com/Dino_Krista_LV/status/993941711587102720

https://twitter.com/eedgars/status/993941412805840896

https://twitter.com/mrbeerzs/status/993941474726305793

https://twitter.com/Kukarane/status/993941280144191488

https://twitter.com/Alseides_/status/993940856972435464

Nelielai atslodzei varam noskatīties lielisku piemēru tam, kā puslīdz paciešamu dziesmu sabojā briesmīgs šovs. Maķedonijai arī šogad īpaši labi neies.

https://twitter.com/kaza49784031/status/993940162144034816

https://twitter.com/loudezmedia/status/993940233338216453

Bulgārija uz “Eirovīziju” nebrauc būt kaut kādas viduvējības. 12 piedalīšanās reizēs ir piektā, ceturtā un otrā vieta, bet visās pārējās reizēs konkurss beidzies jau pusfinālā. Arī šogad vajadzētu būt pirmajam desmitniekam, jo apvienība “Equinox” jau mēnešiem ilgi atrodas starp galvenajiem konkursa favorītiem.

https://twitter.com/kaza49784031/status/993939401691533314

https://twitter.com/LiepinLiva/status/993939440707014658

Jautājums par gada labāko kleitu un spēcīgāko vokālu tiek noņemts no dienas kārtības ar šī priekšnesuma palīdzību. Jā, Igaunijai bija liels “čakars” ar kleitas finansējuma piesaisti, taču viss ir atrisinājies, un varam sagaidīt vienu no spožākajiem šoviem, kāds pēdējo gadu laikā ir redzēts. Ja vien skatītājam nav alerģija pret operu un tās laikā automātiski nesanāks iemigt, šī dziesma paliks atmiņā vēl ilgi. Vai 2019. gadā “Eirovīzija” notiks Tallinā? Ļoti iespējams.

Baltkrievijas pārstāvis satraucies ne pa jokam - tuvplānos skaidri redzams, ka trīc rokas. Balss gan nenotrīcēja!

https://twitter.com/MarisLaudams/status/993937889779179528

https://twitter.com/agijakola/status/993937548211867650

Ej nu saproti, vai šis Baltkrievijas priekšnesums ir smalks joks, vai arī pilnā nopietnībā izdomāts šovs, bet par garlaicīgu to noteikti nevar saukt. Šajā priekšnesumā savienojas teju visa Eiropa – ukrainis pārstāv Baltkrieviju un viņu vokāli izglītojis grieķis, kurš “Eirovīzijā” divreiz pārstāvējis Kipru (Alexandros Panayi).

https://twitter.com/OhBeeel/status/993935885241634817

Pavisam noteikti visaprunātākā un klausītākā dziesma šajā konkursā – jānotiek milzīgai traģēdijai, lai Netta nenonāktu finālā un tur neiegūtu kādu no visaugstākajām vietām. Dziesma lipīga, asprātīga, par aktuālu tēmu – principā viss ir, kā vajag. Starp citu, “klukstēšanai” šajā dziesmā ir dubulta nozīme, jo tā apzīmē ne tikai gļēvumu. Japāņu valodā ar “baka” apzīmē stulbumu.

https://twitter.com/kaza49784031/status/993935944372846592

Lauras favorīti pirmajā pusfinālā - Lietuva, Īrija un Čehija.

Kas kopīgs Lietuvas pārstāvei un mūsu “Supernovas” veterānam Markum Rivam? Viņi abi šogad jau piekto reizi mēģināja nonākt “Eirovīzijā”, bet tikai vienam no viņiem tas izdevās. Ieva Zasimauskaite izpildīs emocionālu balādi par mīlestību un kā vienīgā no Baltijas valstu pārstāvēm izpildīs arī kādu rindiņu savā dzimtajā valodā. Starp citu, Ievai uz skatuves pievienosies arī viņas vīrs Marius Kiltinavičius, kurš Lietuvā ir zināms gan kā mūziķis, gan kā basketbola treneris, bet uz ekrāniem dažos brīžos varēsim vērot Ievas vecākus. Žēl, ka “Eirovīzijā” ir kaut kādi ierobežojumi, citādi mēs gan jau redzētu arī visu pārējo Ievas radu saimi, draugus un bijušos klasesbiedrus.

https://twitter.com/LaineFreimane/status/993934512206774272

Arī mūsu Laura aktīvi tvīto un atbalsta citus dalībniekus! https://twitter.com/LauraRizzotto/status/993934731573153793

Pirmajā mēģinājumā uz lielās skatuves atraktīvais Mikolas no Čehijas neveiksmīgi piezemējās un radīja absolūtu paniku visā Lisabonā, jo ārsti vēl šaubījās, vai ļaut viņam šodien spriņģot pa skatuvi. Rādās, ka viss ir okej un Mikolas ar visu savu mugursomu ir gatavs iedejot lielajā finālā. Jau tagad varam droši teikt, ka šis ir visu laiku labākais Čehijas priekšnesums “Eirovīzijā”, jo tas ir pelnījis vietu pirmajā desmitniekā gan šodien, gan sestdien.

https://twitter.com/LArtour/status/993933828178792448

Nav ne jausmas, kā Beļģijai tas ir izdevies, taču pēdējos gados tā bijusi starp konkursa favorītiem. Viss kārtībā, šogad tā, visticamāk, nebūs. Lai gan dziesma ir salīdzinoši laba, mēģinājumos dziedātāja Sennek neatstāja to pašu labāko iespaidu. Kas interesanti, viņa strādā uzņēmumā “IKEA”.

https://twitter.com/LaineFreimane/status/993932693778952192

Albānijas pārstāvis Eugent Bushpepa ir pieredzējis rokmūziķis, kurš uzstājies kopā ar tādām zvaigznēm kā “Guns n’ Roses” un “Deep Purple”, kopumā savas karjeras laikā uzstājoties vairāk nekā 2000 reižu! Lai gan viņš var lepoties ar vienu no spēcīgākajiem vīriešu vokāliem visā konkursā, bukmeikeri viņam neparedz vietu sestdienas finālā. Jā, šis pusfināls tiešām ir daudz spēcīgāks nekā ceturtdien gaidāmais. Lai vai kā – sagaidiet to augsto noti, tas būs diezgan iespaidīgi!

https://twitter.com/ViestursKancs/status/993931683996098560

Atceraties, ka agrāk tika lietots tāds termins “Eirovīzijas standarts”? Pēdējos gados kaut kā visi bija pratuši izdomāt kaut ko oriģinālu, tikai ne izslavētā mūzikas lielvalsts Islande. Kaut kā salinieki pamanījušies šogad atsūtīt visjēlāko, visklišejiskāko un vissliktāko dziesmu, kāda pēdējos gados te redzēta, un diezgan droši, ka šī būs vienīgā reize, kad baudīsim šo meistardarbu. Visu cieņu Ari Olafssonam, kurš ir lielisks solists, taču skaidri redzams, ka Islande šogad visus spēkus velta futbola čempionātam.

https://twitter.com/ruthitto/status/993929996535324673

https://twitter.com/kaza49784031/status/993930457917067265

Azerbaidžāna tradicionāli “Eirovīzijai” pievērš ļoti lielu uzmanību, jo tā ir laba iespēja parādīt Eiropai savas spējas un pārspēt lielākos konkurentus – Armēniju. Dziesmu producējis leģendārais grieķis Dimitris Kontopoulos, kura dziesmas sešas (!!) reizes ir nonākušas “Eirovīzijas” pirmajā desmitniekā. Par vietu finālā Aiselai vēl jāpacīnās, taču šova atklāšanai šis gabals būs gana labs. Starp citu, Azerbaidžāna vēl NEKAD nav netikusi finālā.

Provizoriskie šodienas favorīti – Izraēla, Igaunija, Bulgārija, Čehija, Kipra.

Kā daudzi norādījuši – šis pusfināls būs spēcīgāks par dažu labu iepriekš redzēto finālu, tāpēc mums priekšā ir ļoti krāšņs vakars.

Portugāles atbilde Ukrainai. Ja pērn Kijevā pasākumu vadīja 3 kungi, Lisabonā šova vadītājas būs četras elegantas dāmas!

Labās ziņas - skatuve izskatās diezgan iespaidīgi. Slikto ziņu pagaidām nav.

Šovakar obligāts nosacījums ir pārliecināties par savām eksperta spējam un mēģināt uzminēt, kuras desmit dziesmas dosies uz lielo sestdienas finālu!

Atgādinām laicīgi, ka šovakar balsot nevarēsiet (ja atrodaties Latvijas teritorijā). Mēs balsosim ceturtdien, kad uztāsies Laura Rizzotto un citi.

https://twitter.com/taurenc/status/993916678147923968

https://twitter.com/TomsGrevins/status/993925959773491202

Tie, kas nesēž pie TV ekrāniem, pirmo pusfinālu var skatīties arī "YouTube" tiešraidē. Links šeit: https://www.youtube.com/watch?v=AnYTtpYYRw4

Labvakar, dārgie lasītāji! Šovakar baudīsim "Eirovīzijas" pirmo pusfinālu, vakara oficiālais tēmturis - #Eirovīzija.