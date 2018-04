Jau vēstīts, ka šobrīd norisinās dalībnieku pieteikšanās "X Faktora" mājaslapā. Tā ilgs līdz pat 11. maijam. Savukārt 7. maijā sāksies atlases dažādos Latvijas reģionos. Dziedošie talanti tiks vērtēti trīs kategorijās – vecuma grupā no 16 līdz 25 gadiem, 25+ un vokālās grupas.

Tiek vēstīts, ka potenciālos dalībniekus vērtēs "X Faktora" producenti Guntars Gulbiņš un Ilze Ūdre, projekta muzikālā producente Maija Sējāne un dziedātājs Markus Riva, kurš arī šogad būs raidījuma vadītājs.

"Mēs dzīvē nekad nezinām, kura var kļūt par mūsu lielo iespēju. Iespējams, tieši "X Faktors" varētu būt tas pagrieziena punkts, kas var izmainīt dzīvi uz visiem laikiem. Dalība šovā var būt pirmais solis, lai nodarboties to, kas patiešām patīk – būt uz skatuves un dziedāt. Ja tu paliksi sēžot un domājot, kā būtu, ja būtu, nekas nenotiks – lai gan katram no mums zvaigznēs ir ierakstīts viņa ceļš, pašam ir jāiet zvaigznēm pretī," nebaidīties izmēģināt spēkus kādā no reģionālajām atlasēm ļaudis mudina Riva.

Atlasēs laipni gaidīti būs arī visi tie, kuri agrāk nekad uz skatuves nav kāpuši un līdz šim tikai dziedājuši savam vai tuvāko cilvēku priekam.

Reģionālo atlašu norises vietas un datumi (visās vietās atlasei tiks dots starts pulksten 15):

7. maijs – LIEPĀJA

Atlases vieta: Liepājas Olimpiskais centrs (komforta loža)

8. maijs – VALMIERA

Atlases vieta: Valmieras kultūras centrs

9. maijs – JELGAVA

Atlases vieta: : Zemgales olimpiskais centrs

10. maijs – RĒZEKNE

Atlases vieta: Rēzeknes novada pašvaldība

11. maijs – JĒKABPILS

Atlases vieta: Jēkabpils tautas nams

RĪGĀ atlase notiks 12. maijā, bet par šīs atlases norises vietu un precīziem laikiem informācija vēl sekos.

"X Faktors" ir televīzijas realitātes šovs, kura mērķis ir atrast jaunus dziedošus talantus. Pirmā projekta sezona Latvijā iemantoja lielu popularitāti un ļāva virknei jaunu profesionāļu vadībā attīstīt savas prasmes un iegūt klausītāju atzinību.