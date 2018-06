Plašu rezonansi izraisījusi nesen notikusī publiskā vārdu apmaiņa televīzijas tiešraidē starp žurnālisti, "Rīta Panorāmas" vadītāju Lindu Krūmiņu un Saeimas deputātu Artusu Kaimiņu. Tagad tapis zināms – Krūmiņa līdz vēlēšanām vairs neintervēs politiķus un neveidos saturu, kas saistīts ar politiku. Tiesa, no citu jomu pārstāvju intervēšanas un satura radīšanas viņa atstādināta netiks.

Saeimas opozīcijas deputāts no partijas "KPV LV" uz interviju "Rīta Panorāmā" bija aicināts 30. maijā. Tiešajā ēterā sākās asa vārdu apmaiņa, kad uz raidījuma vadītājas Lindas jautājumu par to, kā viņš vērtē izglītības reformu un skolas gaitu uzsākšanu no sešu gadu vecuma, Kaimiņš atbildēja ar pārmetumiem par žurnālistes romantiskajām attiecībām ar partijas "Vienotība" līderi Hosamu Abu Meri.

"Mana nostāja ir tāda, ka jūs, Linda, nedrīkstētu man uzdot nevienu jautājumu par "Vienotības" priekšlikumiem. Jūs šorīt pamodāties ar "Vienotības" frakcijas vadītāju. Jūs dzīvojat ar viņu kopā. Jūs neesat objektīva," Krūmiņai atbildēja Kaimiņš. Likumsakarīgi, ka šīs replikas nokaitināja žurnālisti, kura lūdza deputātam nejaukt personīgo dzīvi ar profesionālo darbību.

Daļa sabiedrības nostājās Lindas pusē, paužot nostāju, ka Kaimiņš uzvedies nepieņemami, rupji un aizskāris sievietes cieņu. Tiesa, netrūka arī tādu, kas atbalstīja deputātu un slavēja viņa tiešumu.

Pēc publiskās saķeršanās situācija izvērtēta arī televīzijā, un LTV valdes priekšsēdētājs Ivars Belte izdevuma "Privātā Dzīve" jaunākajā numurā norādījis – lai nākotnē nekas tamlīdzīgs neatkārtotos, tiek meklēts situācijas risinājums.

Savukārt LTV komunikācijas speciāliste Krista Luīze Priedīte izdevumam norādījusi, ka LTV Ziņu dienests par Lindas attiecībām ar "Vienotības" frakcijas vadītāju ticis savlaicīgi informēts, un šī situācija izvērtēta un pārrunāta no žurnālistikas ētikas viedokļa.

"Jau toreiz tika atzīts, ka Linda Krūmiņa ir profesionāle, kura spēj nodalīt darbu no privātās dzīves. Par to nav bijis šaubu ne pirms Lindas un politiķa Hosama Abu Meri attiecību sākuma, nedz šobrīd. Lai novērstu iespējamos interešu konfliktus, Linda neintervēs politiķus un neveidos saturu, kas saistīts ar politiku. LTV ziņu dienests žurnālistei uzticas un uzskata – ja Linda priekšvēlēšanu laikā intervēs citu nozaru pārstāvjus, žurnālista ētika netiks pārkāpta," sacījusi Priedīte.

"Delfi Izklaidei" Priedīte vēlreiz precizē – periodā pirms vēlēšanām Linda Krūmiņa neveidos ar politiku saistītu saturu, taču no citu jomu pārstāvju intervēšanas un satura radīšanas atstādināta netiks.

Jāatzīmē, ka Kaimiņš sarunā ar "Privāto Dzīvi" šonedēļ sacījis, ka Lindai pateikto nenožēlojot un viņam esot pilnīga taisnība.

"Ja tā ir Latvijas sabiedriskā televīzija, par kuru maksā Latvijas nodokļu maksātāji, tam ir jābūt objektīvam informācijas nesējam. Un Lindas Krūmiņas gadījumā mēs redzam nepārprotamu interešu konfliktu un žurnālista ētikas pārkāpumu. Nu, nevar tā darīt," sacījis Kaimiņš, piebilstot – viņam nedz pret Lindu, nedz Hosamu neesot nekādu antipātiju un priecājas par abu attiecībām.

Tāpat Kaimiņš atklājis, ka nākamajā dienā situāciju izrunājis ar Hosamu, kurš arī esot piekritis, ka Lindai nevajadzētu vadīt priekšvēlēšanu laika diskusijas par politiku. Savukārt Abu Meri un Krūmiņa no sīkākiem komentāriem žurnālam atteikušies.