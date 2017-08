Augusta vidū tapa zināms, ka no skatītājiem atvadās TV6 sporta raidījums "Overtime TV", bet tā galvenās zvaigznes – žurnālists Armands Puče un bijušais basketbolists Valdis Valters – jauna projekta ietvaros turpinās rosīties citā telekanālā.

Neilgi pēc tam, kad jūlija vidū "MTG TV Latvia" atstādināja raidījuma "Hokeja studija" vadītāju Puči no Kontinentālās hokeja līgas (KHL) kluba Rīgas "Dinamo" spēļu komentēšanas, pats Puče skaidroja, ka galvenais iemesls šādai rīcībai ir viņa iepriekš veidotie raksti par KHL politisko ideoloģiju un tās ietekmi uz Rīgas "Dinamo" Latvijā.

Mēnesi vēlāk tapa zināms, ka Puče un Valters nolēmuši likt punktu arī TV6 rādītajam projektam "Overtime TV". Tagad abi kungi izdevumam "Privātā Dzīve" skaidrojuši, kāpēc pieņemts šāds lēmums.

"Viena lieta ir konflikts ar [Rīgas "Dinamo" padomes priekšsēdētāju Juri] Savicki, bet kas cits – tas, ka mēs strādājām televīzijā kopā ar cilvēkiem, kas, no vienas puses, izdabāja, taču, no otras puses, mani uzmeta," izdevumam skaidrojis Puče un apstiprinājis – lēmums pamest raidījumu pieņemts pēc atstādināšanas no spēļu komentēšanas.

"Kas es esmu – kaut kāds bezmugurkaulnieks? Mēs varējām mierīgi turpināt strādāt, taču es nevēlējos piedalīties šajā liekulības tirgū, tādēļ teicu – viss, beidzam, punkts! Šis lēmums ir mans un vienpersonisks. Tajā pašā laikā Valdis ir kopā ar mani un viņš atbalsta mani,"atzinis Puče.

Jau 30. augustā telekanālā "360TV" startēs jaunais raidījums "Hat Track", un Valters atklājis – ideja kaut ko mainīt bijusi jau sen, bet Pučes "epopeja" tam devusi papildu grūdienu.

"Es esmu sportists, un šajā brīdī man piedāvāja labāku kontraktu," izdevumam "Privātā Dzīve" atzinis leģendārais basketbolists.

