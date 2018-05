Ugunīgā Kipra pret aizkustinošo Baltiju: kas triumfēs 'Eirovīzijā'?

Lai gan Latvijas pārstāvei Laurai Rizzotto šovbiznesa olimpiāde ir beigusies, nav šaubu, ka pasākuma kulminācija tiks aktīvi vērota arī pie mums. "Delfi Izklaide" sniedz nelielu ieskatu tajā, ko sagaidīt no lielā "Eirovīzijas" fināla, kā veiksies abām pārējām Baltijas valstīm un kur nākamgad varētu norisināties grandiozais šovs.

Par galveno pasākuma favorīti uzskatāma Kipras pārstāve Elena. Viņa pusfinālā priecēja ar ugunīgu šovu, ko papildināja deju kustības un dziesma, kuru pēc aizrautīgās skatīšanās uz solisti spēj atcerēties vien retais. Daudzi uzsver, ka viņas priekšnesums rada uzvarētāja gaisotni gluži tāpat kā pērn Salvadors, un Kiprai ir visas kārtis, lai tā pirmoreiz uzvarētu šajā pasākumā. Īpaši tādēļ, ka pasākuma režisori nav kautrējušies viņai piešķirt ļoti pateicīgu uzstāšanās kārtas numuru. Par spīti tam, ka jau pusfinālā viņa varēja uzstāties kā pēdējā, arī finālā viņai būs viens no beidzamajiem priekšnesumiem.

Līdz pat "Eirovīzijas" nedēļas sākumam par nepārspējamu favorītu tika uzskatīta Izraēlas pārstāve, taču līderes kroni Nettai atņēma Kipras ugunīgā princese. Diemžēl Izraēla savā priekšnesumā līdz galam neattaisno uz to liktās cerības, un daudzi norāda, ka tas tomēr nav uzvarētājas šovs. Neskatoties uz to, dziedātāja Netta saglabā lielas izredzes uz triumfu, un nav šaubu, ka tieši šai dziesmai, atšķirībā no visām pārējām, ir pamatotas izredzes kļūt par konkursa lielāko radio hitu uzreiz pēc lielā šova.

Šovakar dzirdēsim arī piecu lielvalstu dziesmas, kas nepiedalījās pusfinālos, jo vieta finālā tām ir garantēta tāpat kā mājiniecei Portugālei, un dažas no tām pamatoti var cerēt uz vietu pirmajā desmitniekā.

Pirmkārt, jāizceļ Francija, kura atvedusi dziesmu par bēgļiem, otrkārt, Itālija, kura centīsies iekarot Eiropas uzmanību ar dziesmu par terorismu un mieru, papildinot savu uznācienu ar dažādās valodās iztulkotiem tekstiem, kas zibēs TV ekrānos. Treškārt, jāizceļ vāciešu Eda Šīrana līdzinieks, kuram palīdzēs ne tikai spēcīgi skatuves efekti, bet arī ērtais uzstāšanās kārtas numurs uzreiz pēc trīs ne tik spēcīgām dziesmām. Spāņu saldais pārītis gan ir noslinkojuši ar šova uzlabošanu, un arī šogad Spānijai nekas labs nesanāks.

Augstu vietu varam prognozēt arī Moldovas uznācienam, jo tam ir salīdzinoši vienkāršs, bet radošs priekšnesums, kas noteikti paliks atmiņā TV skatītājiem. Ņemot vērā, ka finālā pirmoreiz nav nonākusi Krievija un arī daudzas citas austrumeiropas valstis palikušas "aiz strīpas", Moldova var cerēt uz Eiropā dzīvojošo krievu atbalstu. Turklāt dziesmas autors un delegācijas vadītājs ir leģendārais Filips Kirkorovs.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA (Ieva Zasimauskaite)

Arī abām Baltijas valstīm tiek prognozēta vieta pirmajā desmitniekā. Ja pirms konkursa Igaunijas pārstāvei Elīnai tika solīta pat visaugstākā pozīcija, pēc pusfināla bukmeikeri viņu pabīdījuši krietni zemāk. Pavisam otrādi ir izvērties Lietuvas stāsts, jo pirmajā pusfinālā Ieva Zasimauskaite savā uznācienā veiksmīgi radīja emocijas, kas noveda līdz asarām teju visu Eiropu, un no konkursa pastarītes Lietuva kļuvusi par vienu no redzamākajiem dalībniekiem. Diemžēl Ievu nedaudz iegāzīs uzstāšanas kārtas numurs, jo viņu uz skatuves redzēsim kā ceturto.

Par negaidītu pārsteigumu varētu parūpēties Īrijas pārstāvis, kurš pusfinālā iekaroja neviltotas fanu simpātijas ar priekšnesumā iekļauto "geju baletu". Tāpat jāizceļ Ungārijas "metālisti", kuri ievērojami atšķirsies no pārējiem dalībniekiem, kā arī zviedru un čehu pārstāvji ar videoklipa cienīgiem šoviem. Norvēģu vijolnieks Ribaks par otro uzvaru laikam gan var aizmirst.

Lai kā arī nebūtu, nav šaubu, ka šovakar mūs sagaida līdz šim iespaidīgākais "Eirovīzijas" šovs ar vairākiem spilgtiem uznācieniem, un, lai gan Latvija nav iekļuvusi finālā, arī mēs varēsim nobalsot par saviem favorītiem.

Kā ierasts, spožākie viedokļi un komentāri gaidāmi "Tviterī" ar tēmturi #Eirovīzija un "Delfi Izklaides" teksta tiešraidē, kas sāksies pulksten 21.45.