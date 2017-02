Dibināta 1979. gadā, Baltijas triennāle ir regulāra jauno Baltijas mākslinieku izstāde, kura pārstāv nonkonformistiskas pozīcijas un laika gaitā ir izaugusi par visā Ziemeļeiropā nozīmīgu starptautisku notikumu.

Baltijas triennāle norisināsies Latvijas valsts simtgades starptautiskās programmas ietvaros. Latvijas valsts simtgade ir nozīmīga iespēja plaši vēstīt par Latvijas devumu pasaulē, celt Latvijas valsts un uzņēmēju starptautisko konkurētspēju. Starptautiskā programma ārpus Latvijas būs visaptveroša, iekļaujot kultūras, ekonomisko un politisko dimensiju.

Baltijas triennāles 2018. gada izlaiduma (ar pagaidu nosaukumu "Give Up the Ghost") kurators būs Vinsents Onorē (Vincent Honoré). Onorē ir Londonā strādājošs autors un kurators, kā arī DRAF (David Roberts Art Foundation), dibinātājs, 2008. gadā veidojot to kā prototipu rūpnīcu, kura strukturēta ap pētniecību, jaunradi un performativitāti. Iepriekš viņš strādājis par kuratoru "Tate Modern" Londonā, kur no 2004. līdz 2007. gadam veidojis izstādes un projektus sadarbībā ar Pjeru Huigi, Džefu Volu, Luīzi Buržuā, Hansu Hāki, Katerinu Salivanu un citiem. No 2001. līdz 2004. gadam strādājis "Palais de Tokyo" kuratoru departamentā Parīzē.

"Baltijas triennāle ir viens no eksperimentālākajiem šāda veida notikumiem," komentējot savu apstiprināšanu kuratora amatā, sacīja Vinsents Onorē. "Patiesi priecājos, ka esmu izraudzīts par tās 13. izlaiduma kuratoru, un esmu apņēmības pilns ķerties pie kolektīvas izpētes, kuras centrā būs iefiltrēšanās, pārvietošana un hibridizācija kā derīgi jaunrades veidi. Domāju, ka triennāle kļūs par pozitīva haosa telpu, kurā tiks aktīvi pētītas dažādas definīcijas un identitātes."

Savukārt Ķestutis Kuzinas, Viļņas Laikmetīgās mākslas centra direktors, komentējot lēmumu apstiprināt Vinsentu Onorē, sacīja, ka "izvērtējot trīs uzaicināto kuratoru ideju prezentācijas gaidāmajai Baltijas triennālei, atlases komisija izšķīrās par Onorē, jo viņa priekšlikums izcēlās ar savu aso skatījumu uz laikmetīgumu un atšķirīgo pieeju pašam Baltijas triennāles formātam. Komisija ir pārliecināta, ka 2018. gada izlaidums saglabās Baltijas triennāles unikālo pozīciju kā vienas no vadošajām platformām mākslinieciskiem un kuratora darba eksperimentiem Ziemeļvalstu reģionā un ārpus tā."

Atlases komisijas sastāvā bija Ķestutis Kuzinas (CAC), Zane Onckule ("kim?") un Marija Aruso (CCA).