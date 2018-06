Nīderlandiešu postimpresionisma gleznotāja Vinsenta van Goga agrīna ainava pirmdien, 4. jūnijā, izsolē Parīzē pārdota par 7,07 miljoniem eiro, raksta ziņu aģentūra "Reuters".

1882. gadā gleznotajā "Zvejas tīklu lāpītājas kāpās" ("Fishing Net Menders in the Dunes") attēlotas zemnieku sievas, strādājam laukā zem mākoņainām debesīm. Iedvesmas avots šim darbam ir Hāgas apkārtne, kur van Gogs pavadīja īsu, taču zīmīgu savas dzīves posmu.

Glezna, kas ir pirmais van Goga Francijā izsolītais darbs 20 gadu laikā, tika novērtēta no trim līdz pieciem miljoniem eiro. To iegādājās pircējs no Ziemeļamerikas, atklāja izsoļu nams "Artcurial".

Gadā vidēji tikai divi līdz trīs van Goga darbi nonāk starptautiskajā tirgū. "Tā sasniedza tik augstu cenu, jo van Goga darbi reti parādās tirgū," raidsabiedrībai BBC skaidro izsolītājs Fransiss Brīsts. "Tos var atrast vien privātās kolekcijās vai muzejos, tāpēc pircēji par šādas kvalitātes un nozīmes darbiem ir gatavi maksāt vairāk."