Mākslas muzejā "Rīgas Birža" svētdien, 30. septembrī no pulksten 12.00 līdz 14.00, bet turpmāk ik sestdienu un svētdienu no pulksten 12.00 līdz 16.00 izstādes "Kopīgā vēsture" apmeklētāji varēs sastapt un sarunāties ar Latvijas Laikmetīgās mākslas centra (LLMC) mākslas vēstnešiem, caur personīgu sarunu paplašinot izstādes un mākslas pieredzi, portālu "Delfi" informē LMMC pārstāvji.

"Tie nav gidi – mākslas profesionāļi, kādus esam pieraduši sastapt tradicionālās izstādēs. Latvijas Laikmetīgās mākslas centra mākslas vēstneši ir īpaši apmācīti cilvēki, kuri personīgā sarunā ar apmeklētāju palīdz mūsu izstādēs pamanīt interesantas likumsakarības, faktus, dalās ar savām zināšanām un pieredzi, uzklausa apmeklētāju. Viņi rosina uz personīgām pārdomām un atklājumiem, kas tālāk var risināties izstādē, bet tikpat labi – pēc izstādes apmeklējuma," stāsta mākslas vēstnešu programmas vadītāja Marta Krivade. "Mēs zinām, ka bieži cilvēki mūsdienu mākslu neatklāj, jo viņiem ir izveidojušies viena veida priekšstati par to. Mākslas vēstneši no sava skatupunkta palīdz uzskatus paplašināt, tā no izstādes apmeklējuma gūstot vairāk."

Mākslas vēstnešus izstādē varēs atpazīst pēc īpašām piespraudēm ar viņu vārdiem.

Latvijas Laikmetīgās mākslas centra veidotās izstādes ir rūpīgi veidotas situācijas ar izziņas procesa, jaunu pieredžu, sarunu un atklāsmju potenciālu. Mūsdienu māksla pēc savas būtības ir starpdiciplināra un jebkuru izstādi iespējams piedzīvot dažādos veidos, atkarībā no apmeklētāja iepriekšējās pieredzes, noskaņojuma, laika un uzmanības, kas tiek veltīts izstādē redzamajam. Izstādes piedzīvošanā var noderēt arī līdzvērtīga saruna ar mākslas vēstnesi. Tie ir īpašās apmācībās un praksē sagatavoti dažādu profesiju un vecumu cilvēki – mākslas neprofesionāļi, kas sarunā ar apmeklētāju atklāj interesantus faktus par laikmetīgās mākslas darbiem, izejot no savas personiskās pieredzes un zināšanām. Šādi cilvēki, ko sauc arī par mākslas mediatoriem, sastopami daudzos Eiropas un ASV mākslas muzejos, kā arī starptautiskos laikmetīgās mākslas notikumos.

Latvijas Laikmetīgās mākslas centra izstāde "Kopīgā vēsture" Mākslas muzejā "Rīgas Birža" notiek līdz 30. novembrim. Tajā līdztekus vietējo un ārvalstu mūsdienu mākslinieku darbiem skatītājiem atklājas muzeja arhīva liecības par tā starptautisko sadarbību un kultūras sakariem padomju laikā.

Apdzīvojot muzeja pastāvīgās ekspozīcijas telpas, izstāde pievēršas muzeja kolekcijai un stāstiem, atsedzot tos aspektus, kas ļauj gūt jaunu skatījumu par attiecībām starp vietējo un starptautisko, kultūras sakariem, kā arī kolekcionēšanu un mākslas darbu saistību ar plašākiem politiskiem un vēsturiskiem procesiem.

Pie izstādes strādājuši latviešu un ārvalstu mākslinieki, veidojot jaunus darbus - Ieva Balode un Aleksejs Muraško (Alexey Murashko), Klēra Holta (Claire Holt), Minna Henriksone (Minna Henriksson), Tanels Randers (Tanel Rander), Krišna Redī (Krishna Reddy), Andrejs Strokins, Jans Sjiņs (Yan Xing). Izstādes kuratore ir Inga Lāce un tās scenogrāfe – Asnāte Bočkis.

"Kopīgā vēsture" ir daļa no Eiropas Savienības sadarbības projekta ar tādu pašu nosaukumu. Tas ir starpdisciplinārs projekts. Saistībā ar migrāciju un integrāciju Zviedrijā, Polijā un Latvijā projekta radošās izpētes process Baltijas mērogā apskata tādus jautājumus kā politikas veidošana, tiesiskās un ģeogrāfiskās robežas, statistika, identitāte, sabiedriskā doma un pēc-patiesība. Projekta partneri ir Färgfabriken Stokholmā, Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs Rīgā un Baltijas jūras kultūras centrs Gdaņskā. Vairāk informācijas – projekta mājaslapā.