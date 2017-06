Komiksu izdevniecība "kuš!" aicina pieteikties Komiksu vasaras skolai, kas norisināsies K. K. fon Stricka Villā, Rīgā no 7. līdz 17. augustam. Vasaras skolā aicināti pieteikties visi, kuri ir 16 līdz 30 gadus veci un kuriem ir padziļināta interese par komiksiem un bērnu grāmatu ilustrāciju. Pieteikšanās notiek līdz 19. jūnijam, portālam "Delfi" pavēstīja "kuš!" veidotāji.

Komiksu vasaras skola ir daļa no starptautiska Baltijas valstu un Lielbritānijas ilustratoru apmaiņas projekta, kura laikā Baltijas valstu ilustratori vada rodošās darbnīcas Lielbritānijā, savukārt Lielbritānijas mākslinieki – Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Vasaras skolu Rīgā vadīs divi jauni, bet jau pieredzējuši ilustratori – Aleksis Dīkons (Alexis Deacon) un Heimišs Stīls (Hamish Steele).

Aleksis Dīkons ir vairāku bērnu grāmatu autors un ilustrators. 2015. gadā žurnāls "Time" viņa pirmo grāmatu "Slow Loris" iekļāva 100 labāko grāmatu bērniem sarakstā. Aleksis ir divas reizes nominēts Keitas Grīnavejas Medaļai un divas reizes apbalvots ar "The New York Times" balvu par labāko ilustrēto grāmatu bērniem. 2014. gadā viņa komikss "The River" uzvarēja "Observer/Jonathan Cape/Comica" Grafisko īso stāstu konkursā.

Heimišs Stīls ir animators un ilustrators no Londonas. 2013. gadā ar izcilību absolvējis Kingstonas Universitātes ilustrācijas nodaļu. Heimišs ir sadarbojies ar tādiem klientiem kā "BBC", "Frederator Studios", "Blink!Ink", "BOOM! Studios", "Random House Publishers", "Nickelodeon" un "Big Finish", regulāri piedalās komiksu un zīnu festivālos un vada komiksu mākslinieku apvienību "Lead Ache". 2014. gadā tika izdots Heimiša pirmais grafiskais romāns "Pantheon", kas stāsta par senās Ēģiptes dieviem. Komiksu vasaras skolā dalībnieki 10 dienas intensīvi strādās, lai katrs radītu savu komiksu grāmatu. Tās tiks izdotas un iekļautas izstādē 2018. gada Londonas Grāmatu tirgū, kurā Baltijas valstis būs goda viesu statusā.

Vasaras skola norisināsies K. K. fon Stricka Villā, Aristīda Briāna iela 9, no 7. līdz 17. augustam katru darbu dienu no pulksten 10.00 – 18.00. Nakšņošanu Rīgā rīkotāji nenodrošina. Dalība vasaras skolā ir bez maksas, darba valoda – angļu.

Pieteikties vasaras skolai var sūtot e-pastu "kuš!" redakcijai, norādot vārdu, uzvārdu, vecumu, dzīvesvietu, saiti uz savu portfolio vai ne vairāk kā 3 ilustrācijas un komiksu fragmentus, kā arī jāpievieno motivācijas vēstule, kurā īsi aprakstīta interese par ilustrāciju un komiksiem, un motivācija piedalīties Vasaras skolā. Vasaras skolas dalībnieki tiks izvēlēti konkursa kārtībā, izvērtējot iesniegto portfolio darbu kvalitāti un dalībnieki motivāciju.