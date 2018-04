Aicina uz mākslinieka Ērika Keselsa lekciju par neveiksmēm

Lekcijā Keselss stāstīts par to, kā neveiksmes viņu iedvesmo jaunradei: "Mēs dzīvojam laikmetā, kurā lielāka daļa darbarīku, ko izmantojam, ir gandrīz tuvu ideālam. Pat mūsu datori, telefoni, aplikācijas un navigācijas sistēmas pieļauj kļūdas. Perfekcija nav labs sākumpunkts, lai radītu jaunas idejas, tādēļ dažkārt ir labi apzināti kļūdīties un no tā rast jaunus risinājumus. Sabiedrība mums māca izvairīties no kļūdām, bet radošiem un novatoriskiem cilvēkiem tās ir nepieciešamas."

Ērika Keselsa arī izdevis grāmatu "Failed it!", kas veltīta neveiksmēm un kļūmēm. Tas ir neveiksmju ceļvedis, kas iepazīstina ar plašu spektru kļūmēm – no amatierfotogrāfu negadījumiem līdz nopietnām profesionālu dizaineru kļūdām. Ērika Keselsa asprātīgi atlasītais kļūdu materiāls ir gan izklaidējošs, gan iedvesmojošs, ļaujot kļūdas un neveiksmes ieraudzīt kā oriģinālas idejas.

Ēriks Keselss ir starptautiski atzīts nīderlandiešu mākslinieks, dizainers un kurators un kopš 1996. gada arī starptautiskās komunikāciju aģentūras "KesselsKramer" radošais direktors. Keselss izdevis vairāk nekā 50 grāmatu, kurās viņš izmanto citu cilvēku, bieži vien amatieru, uzņemtus attēlus, ar savu atlasi un attēlu kombinācijām tiem piešķirot jaunu nozīmi. Ēriks Keselss ir alternatīvā, fotogrāfijai veltītā žurnāla "Useful Photography" redaktors. Viņš ir bijis kurators tādām izstādēm kā: "Loving Your Pictures", "Use me Abuse me", "24HRS of Photos", "Album Beauty", "From Here On" un "Unfinished Father". 2010. gadā Ērikam Keselsam tika piešķirta Amsterdamas Mākslas prēmija, savukārt 2016. gadā viņš tika nominēts Deutsche Börse balvai fotogrāfijā. 2017. gadā Turīnā un Diseldorfā bija apskatāma viņa retrospekcija.

Rīgas Starptautiskajai laikmetīgās mākslas biennālei Ēriks Keselss rada divus jaunus darbus – viens no tiem būs veltīts Baltijas ceļam, bet otrs darbs būs fotogrāfiska intervence Zooloģijas muzeja kolekcijā, bijušajā Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē.

Papildus lekcijai Ēriks Keselss 27. aprīlī no pulksten 12.00 līdz 16.00 vadīs meistarklasi "Par salaišanu dēlī", kas norisināsies LMA jaunajā korpusā. Vietu skaits ir ierobežots, tādēļ nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās.

Foto: Erik Kessels

Ērika Keselsa lekcija "Lieliskās neveiksmes" tiek rīkota Rīgas Starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāles publisko pasākumu ciklā. Šī pasākumu programma ir veidota ar mērķi veicināt interesi par laikmetīgo mākslu, kā arī uzrunāt auditoriju vēl pirms gaidāmas biennāles. Biennāles pasākumu programmu veido apvienība "Kolektīvs" – kuratore Zane Zajančkauska un dizainere Ilze Kalnbērziņa Praz. Pasākumu ciklā ietilpst mākslinieku lekcijas, performances, debates, darbnīcas, filmu programma un citi pasākumi, kas norisināsies laikaposmā no šī gada janvāra beigām līdz novembrim.

Pasākums norisināsies angļu valodā, ieeja bezmaksas.