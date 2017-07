Apmeklētākā izstāde 'Rīgas Biržas' vēsturē – 'Prado 12 raksturi'

Foto: Publicitātātes foto. BIT 20

Mākslas muzejā "Rīgas Birža" ir noslēgusies izstāde "Prado 12 raksturi", kas sniedza iespēju skatīt darbus no Spānijas lielākā muzeja "Prado" – viena no Eiropas bagātākajām un slavenākajām mākslas krātuvēm – kolekcijas. Laikā no 2017. gada 26. marta līdz 16. jūlijam izstāde, ar to saistītie pasākumi un izglītības programmas piesaistīja 75 014 skatītāju uzmanību. "Prado 12 raksturi" ir gan apmeklētākā izstāde mākslas muzeja "Rīgas Birža" vēsturē, gan arī apmeklētākā izstāde Latvijā šogad, portālu "Delfi" informē izstādes rīkotāji.