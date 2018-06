Ar trīs Baltijas valstu laikmetīgo keramikas izstāžu atklāšanām pirmdien, 2. jūlijā, pulksten 16.00 Rīgā, Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā, Uzvaras bulvārī 2a tiks atklāta II Latvijas starptautiskā keramikas biennāle, kas norisinās Latvijas valsts simtgades programmā.

Tiks atklātas izstādes no Lietuvas un Igaunijas, kas tapušas sadarbībā ar Panevēžas Pilsētas galerijas Keramikas paviljonu un Igaunijas keramikas asociāciju. Izstādē no Panevēžas skatāma Panevēžas starptautisko keramikas simpoziju darbu kolekcija ar Lietuvas mākslinieku darbiem, savukārt izstāde no Igaunijas ir tapusi kā veltījums Igaunijas valsts simtgadei. Abas izstādes Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā skatāmas līdz 26. jūlijam.

Tajā pašā dienā, 2. jūlijā, pulksten18.00 viesnīcā "Pullman Riga Old Town" tiks atklāta izstāde "Latvijas laikmetīgā keramika". Izstāde notiek programmas "Artist Playground by Pullman" ietvaros. Izstādē piedalās 34 autori no visas Latvijas. Tie ir dažādu paaudžu profesionāli mākslinieki, kam keramika ir dzīves aicinājums un kas ir izvēlējušies šo sarežģīto un tai pašā laikā aizraujošo mākslas mediju, lai taustāmās trīsdimensiju formās un apveidos projicētu savu iekšējo sajūtu un domu pasauli. Izstāde viesnīcā "Pullman Riga Old Town" skatāma līdz 6. augustam.

II Latvijas starptautiskā keramikas biennāle norisinās Latvijas valsts simtgades programmā, lai attīstītu laikmetīgās keramikas nozari, veicinātu Baltijas valstu sadarbību un godinātu Latvijas laikmetīgās keramikas ciltstēva Pētera Martinsona radošo veikumu.

Visu Latvijas starptautiskās keramikas biennāles programmu var aplūkot šeit!