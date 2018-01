Foto: AFP/Scanpix/LETA/ Skats no Marka Diona izstādes "An Archeology of Lost Objects"

Pirms 2. jūnijā paredzētās Rīgas starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāles (Riga international biennial of contemporary art - RIBOCA ) atklāšanas tiek uzsākts biennāles pasākumu cikls, kas ietvers performances, lekcijas, debates, simpoziju, darbnīcas, filmu programmu un citus pasākumus un norisināsies no 2018. gada janvāra beigām līdz novembrim. Kā pirmais viesis 31. janvārī Latvijā ieradīsies amerikāņu mākslinieks Marks Dions, portālu "Delfi" informē biennāles rīkotāji.

Kā ziņots iepriekš, šogad, pirmo reizi, norisināsies Rīgas starptautiskā laikmetīgās mākslas biennāle, kas ilgs no 2. jūnija līdz 28. oktobrim vairākās vietās Rīgā un tās apkārtnē. Biennāles galvenā kuratore ir Katerina Gregos, tās dibinātāja un komisāre – Agnija Mirgorodskaja. Savukārt, jau janvāra beigās, sāksies biennāles pasākumi, kuru mērķis ir veicināt interesi par laikmetīgo mākslu. Biennāles pasākumu programmu veido apvienība "Kolektīvs" – kuratore Zane Zajančkauska un dizainere Ilze Kalnbērziņa Praz.

Pirmais pasākums, sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju, norisināsies 31. janvārī, pulksten 18.00, Latvijas Mākslas akadēmijas jaunajā korpusā. Ar lekciju "Neparocīgā daba" uzstāties mākslinieks Marks Dions (ASV, 1961). Uz tikšanos ar mākslinieku aicināts ikviens interesents, lekcija norisināsies angļu valodā un tā ir bez maksas.

Marks Dions savos darbos pēta veidus, kādos dominējošās ideoloģijas un sabiedriskās institūcijas veido mūsu priekšstatus par vēsturi, zināšanām un dabu. Rīgas lekcijā Marks Dions iepazīstinās ar savu darbību, kā arī runās par pētījumiem un metodēm, interesi par vides aizsardzību, dabas zinātnēm un jautājumiem, kas skar muzeoloģijas, izstādīšanas un klasifikācijas praksi. Dions ar saviem darbiem pievērš uzmanību saiknei starp "objektīvajām" – "racionālajām", zinātniskajām metodēm un "subjektīvajām" --"iracionālajām" ietekmēm. Marks Dions apšauba zinātnes autoritatīvo lomu mūsdienu sabiedrībā, izsekodams, kā pseidozinātne, sociālā dienaskārtība un ideoloģija iekļūst sabiedriskajā diskursā un viedokļu veidošanā.

Marks Dions dzimis 1961. gadā Ņūbedfordā Masačūsetsā. Viņš dzīvo un strādā Ņujorkā. Par saviem darbiem Dions daudzkārt atzinību, tai skaitā "Joan Mitchell Foundation Award" (2007) un Smitsona Amerikāņu mākslas muzeja "Lucida Art Award" (2008). Viņam bijušas nozīmīgas izstādes ietekmīgās starptautiskās institūcijās un muzejos, piemēram, "Kunstmuseum" Sanktgallenē (2016); Britu dabas vēstures muzejā Londonā (2007), Maiami Mākslas muzejā (2006); Modernās mākslas muzejā Ņujorkā (2004); Oldriča Laikmetīgās mākslas muzejā Ridžfīldā Konektikutā (2003); Teita galerijā Londonā (1999). Dions veicis arī liela mēroga darbus Documenta 13 Kaselē Vācijā, Montevideo biennālei Urugvajā, Rouzu Mākslas muzejam, Džonsa Hopkinsa universitātei un Losandželosas ostai. 2016. gadā Dions un viņa līdzstrādniece un kuratore Sarina Basta sarīkoja plašu izstādi "ExtraNaturel: Voyage initiatique dans la collection des Beaux-Arts de Paris ", Parīzes "Palais des Beaux-Arts ". 2017. gadā viņa darbi tika izstādīti arī Stambulas biennālē. Tāpat mākslinieka neseno liela mēroga projektu vidū ir "Marks Dions: divdesmitpirmā gadsimta naturālista likstas" (Mark Dion: Misadventures of a Twenty First Century Naturalist) Bostonas Laikmetīgās mākslas muzejā (Boston ICA) 2017. gadā, kas ir līdz šim plašākais viņa darbības pārskats Amerikā, "Ornitoloģijas amatiera klubs" (The Amateur Ornithologist Clubhouse) -- kapteiņa Nemo zemūdenei līdzīgs interjers, kas izveidots lielā benzīna tvertnē Esenē Vācijā, kā arī "Miga" (Den) – Norvēģijas kalnos: migā guļ masīva lāča skulptūra, novietota uz materiālās kultūras artefaktiem no neolīta līdz mūsdienām (2012).

Zane Zajančkauska ir kuratore, kuras nesens veikums ir izstāde "Jums pienākušas 1243 ziņas" (kopā ar Kasparu Vanagu un Diānu Fransenu) Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, izstāžu programmas veidošana Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un publiskie pasākumi Latvijas Laikmetīgās mākslas centram un ABLV Charitable Foundation. Iepriekš Zane Zajančkauska, kopā ar režisori Kristīni Umpfenbahu, veidojusi izrādi "Zudušie dārzi" un organizējusi sadarbības projektu KAFIČ ar mākslinieci un arhitekti Apoloniju Šusteršiču. Zane Zajančkauska ieguvusi maģistra grādu mākslās Latvijas Kultūras akadēmijā; viņa arī pabeigusi Roberta Boša fonda (Robert Bosch Stiftung) kvalifikācijas programmu kultūras menedžmentā, kas ietvēra arī gadu kuratora prakses Laikmetīgās mākslas galerijā (Galerie für Zeitgenössische Kunst) Leipcigā.

Ilze Kalnbērziņa Praz studējusi dizainu Mākslas un dizaina universitātē ECAL (École Cantonale d'Art de Lausanne) Lozannā, kā arī antropoloģiju un filosofiju Lozannas Universitātē un Senluī (Saint-Louis) universitātē Briselē. Viņa strādājusi dizaina uzņēmumā H2E Rīgā un vadījusi vizuālās komunikācijas un izstāžu nodaļu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kā arī ir viena no kultūrtelpas Aristīds veidotājiem. Pērn viņa ieguva Latvijas nacionālo dizaina gada balvu par izstādi "Civilizācijas nospiedumi".