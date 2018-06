No 2. līdz 6. jūlijam, aktualizējot keramikas mākslas nozares nozīmi, jau otro reizi Baltijā norisināsies Latvijas Starptautiskā keramikas biennāle ar pasākumiem Rīgā, Siguldā, Ogrē, Daugavpilī, Rēzeknē, Lūznavā un šogad arī Lietuvas pilsētā Panevēžā, portālu "Delfi" informē Daugavpils Marka Rotko mākslas centra pārstāve Inita Paegle.

II Latvijas Starptautisko keramikas biennāli rīko Latvijas Laikmetīgās keramikas centrs sadarbībā ar Daugavpils Marka Rotko mākslas centru Latvijas valsts simtgades ietvaros. Biennāles galvenais notikums būs starptautiskā konkursa izstāde "Martinsona balva". Biennāles ietvaros būs skatāmas arī vairāk nekā 10 jaunas izstādes. Programmu papildinās zinātniska konference un mākslinieku performances.

Biennāles programma:

Pirmdien, 2. jūlijā, pulksten 16.00

II Latvijas Starptautiskās keramikas biennāles atklāšana.

Izstādes "Lietuvas laikmetīgā keramika. Panevēžas Starptautisko keramikas simpoziju kolekcija" atklāšana.

Izstādes "Igaunijas laikmetīgā keramika. Kas mani saista" atklāšana.

Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā, Uzvaras bulvārī 2a, Rīgā

II Latvijas Starptautiskās keramikas biennāles atklāšana noritēs Baltijas valstu noskaņā. Tiks atklātas izstādes no Lietuvas un Igaunijas, kuras tapušas sadarbībā ar Panevēžas Pilsētas galerijas Keramikas paviljonu un Igaunijas keramikas asociāciju. Izstādē no Panevēžas skatāma Panevēžas starptautisko keramikas simpoziju darbu kolekcija, savukārt izstāde no Igaunijas ir tapusi kā veltījums Igaunijas valsts simtgadei. Abas izstādes Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā skatāmas līdz 26. jūlijam.

Pirmdien, 2. jūlijā, pulksten 18.00

Izstādes "Latvijas laikmetīgā keramika" atklāšana.

Viesnīcā Pullman Riga Old Town, Jēkaba ielā 24, Rīgā

Izstāde notiek programmas "Artist Playground by Pullman" ietvaros. Izstādē piedalās 34 autori no visas Latvijas. Tie ir dažādu paaudžu profesionāli mākslinieki, kam keramika ir dzīves aicinājums un kas izvēlējušies šo sarežģīto un tai pašā laikā aizraujošo mākslas mediju, lai taustāmās trīsdimensiju formās un apveidos projicētu savu iekšējo sajūtu un domu pasauli. Izstāde skatāma līdz 6. augustam.

Otrdien, 3. jūlijā, pulksten 14.30

Pasaulslavenā latviešu keramiķa Pētera Martinsona /1931-2013/ keramikas un grafikas darbu izstādes "Torņi" atklāšana.

"Siguldas Tornis", Ausekļa ielā 6, Siguldā

Savus filosofiski jēgpilnos un tehniski sarežģītos porcelāna torņus Pēteris Martinsons radīja visas savas radošās darbības laikā – tie tapa gan Latvijā, gan arī mākslinieka ārvalstu braucienos uz simpozijiem un rezidencēm. Izstādē skatāmi Petera Martinsona darbi no Daugavpils Marka Rotko mākslas centra kolekcijas. Izstāde "Siguldas Tornī" skatāma līdz 29. jūlijam.

Otrdien, 3. jūlijā, pulksten 17.00

Valdas Podkalnes un Haralda Jegodzienska izstādes "Atspulgi" atklāšana.

Ogres vēstures un mākslas muzejā, Brīvības ielā 36, Ogrē

Izstāde piedāvā divu mākslinieku, Valdas Podkalnes un Haralda Jegodzienska, izfiltrētu pieredzi, kas tiek transformēta skulptūrās un gleznās, lai caur tām, izmantojot dažādas perspektīvas, tuvotos izpratnei par dzīvi. Izstāde Ogres vēstures un mākslas muzejā skatāma līdz 19. augustam.

Trešdien, 4. jūlijā, pulksten 16.30

Izstādes "Ķīpsalas keramika" atklāšana.

Panevēžas pilsētas mākslas galerijas Keramikas paviljonā, Republikas ielā 3, Panevēžā, Lietuvā

Ķīpsalas keramika – 20. gadsimta otrās puses latviešu mākslas un kultūras fenomens, kas veidojis vairākas keramiķu paaudzes un ļāvis nostiprināties latviešu tradīcijām keramikā, kā arī tapt laikmetīgajai keramikai Latvijā. Tas ir tilts, kas savienoja tradicionālo un profesionālo keramiku, no abām paņemot labāko, un šo tiltu būvējuši cilvēki, mākslinieki. Izstāde Panevēžas pilsētas mākslas galerijā skatāma līdz 25. jūlijam.

Ceturtdien, 5. jūlijā, pulksten 19.00

Nīderlandiešu mākslinieces Žakomeinas Stēnas (Jacomijn Steen) izstādes "Mana ciema ļaudis" atklāšana.

Lūznavas muižā, Rēzeknes novadā, Lūznavā

Žakomeina Stēna ir nīderlandiešu tēlniece, izcila portretu meistare, kas strādā keramikā, bronzā, stiklā u.c. materiālos. Izstādē eksponēta darbu grupa "Mana ciema ļaudis" ir vairāku kolorītu portretu sērija, kurā katram atveidotajam tēlam piemīt savs īpatnējs raksturs un noskaņojums. Ekspozīciju papildina un atsvaidzina arī starptautisku mākslinieku darbi, kas veidoti 2017. gadā I Latvijas starptautiskā laikmetīgās keramikas festivāla laikā. Izstāde Lūznavas muižā skatāma līdz 31. jūlijam.

Piektdien, 6. jūlijā, pulksten 16.00

II Latvijas Starptautiskās keramikas biennāles noslēgums.

Starptautiskās konkursa izstādes "Martinsona balva" atklāšana.

Starptautiskā konkursa "Martinsona balva" laureātu apbalvošanas ceremonija.

Daiņa Pundura izstādes "Ekspozīcija cietoksnī" atklāšana.

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā, Mihaila ielā 3, Daugavpilī

Starptautiskajai konkursa izstādei "Martinsona balva" starptautiska žūrija no 395 pieteikumiem atlasīja 100 mākslinieku darbus, kas pārstāv 29 valstis. Mākslinieku darbi ne tikai būs skatāmi kopīgā izstādē, bet arī pretendēs uz naudas balvām un citām vērtīgām dāvanām. Galveno balvu ieguvēji un dāvanu saņēmēji tiks paziņoti līdz ar izstādes atklāšanu. Izstāde Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā skatāma līdz 9. septembrim.

Biennāles programmas noslēguma dienu kuplinās arī 2016. gada "Martinsona balvas" Nacionālās zelta godalgas saņēmēja Daiņa Pundura personālizstādes "Ekspozīcija cietoksnī" atklāšana. Tāpat būs skatāma arī 2016. gada "Martinsona balvas" starptautiskās zelta godalgas saņēmējas, nīderlandiešu mākslinieces Marijas-Žozē Komello (Marie-Josee Comello) instalācija "Meitene zilajā".

Pēc izstāžu atklāšanas Rotko centra pagalmā Izraēlas mākslinieku Roja Mājana un Liatas Segalas interaktīvā performance "Plašu ierakstītājs".

Turpat netālu, Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centrā un Nikolaja vārtos, būs skatāmas rumāņu-beļģu mākslinieces Anas Marijas Asanas (Ana Maria Asan) instalācijas "Nākotnes atmiņas: cietokšņa sievišķais pētījums".

Līdzās biennāles izstāžu un performanču programmai interesenti var piedalīties Starptautiskajā zinātniskajā konferencē Person.Color.Nature.Music, kas notiks Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā 5. un 6. jūlijā.

Tāpat II Latvijas Starptautiskās keramikas biennāles laikā Latgales kultūrvēstures muzejā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 102, būs apskatāma Latgales keramikas izstāde "Latgales keramika. Keramika Latgalē". Ekspozīcijā varēs skatīt Latgalē strādājošu keramiķu darbus un projekta "Latvijas zelta pods" ekspedīciju laikā apkopoto informāciju.

Vairāk informācijas atrodams biennāles mājaslapā un Daugavpils Marka Rotko centra mājaslapā.