Ar poļu fotogrāfa Rafala Milaha izstādi atklās jaunu telpu fotogrāfijai

Foto: Reinis Hofmanis

2018. gada 16. februārī Rīgā, Berga Bazārā, ar poļu fotogrāfa Rafala Milaha izstādi "Džentelmeņu pirmais maršs" (The First March of Gentlemen) durvis vērs jauna biedrības ISSP veidota fotogrāfijas medijam veltīta telpa, kas būs mājvieta Latvijā vienīgajai laikmetīgās fotogrāfijas izstāžu zālei – ISSP Galerijai, kā arī vieta lekcijām, diskusijām un plašai izglītības programmai, portālu "Delfi" informē galerijas pārstāvji.