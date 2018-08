No 10. augusta līdz 16. septembrim Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zāles "Arsenāls" Radošajā darbnīcā būs skatāma mākslinieces Li Bond (Liena Bondare) personālizstāde "2. sezona – Epizodes / Season 2 – Episodes", portālu "Delfi" informē Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) pārstāvji.

Li Bond projekts "2. sezona – Epizodes / Season 2 – Episodes" iezīmē jauna radošā darba cikla sākumu. Pagājušajā gadā Šauļu Mākslas galerijā norisinājās mākslinieces personālizstāde ar nosaukumu "1. sezona – Epizodes", kas bija atskats uz iepriekš paveikto. "Manuprāt, ir novērojama līdzība starp ilgstošu mākslinieka darbu un seriālu, kurā kompozīciju veido it kā nesaistītas epizodes, ko caurauž noteikta stilistika. Turklāt stāsta iekšējo dinamiku iespējams saprast tikai pēc visu fragmentu noskatīšanās," skaidro autore.

Izstādē apmeklētāji ieraudzīs multimediālu instalāciju, kuras pamatā ir vairāku performanču video dokumentācija (operators Rihards Gēcis). Tās ir atsevišķas epizodes, kurās darbojas viens un tas pats tēls – linu burkā* tērpta sieviete. Artūrs Punte un komponiste Linda Leimane radījuši muzikālu kompozīciju, kas sagatavo skatītāju vizuālajam vēstījumam. Mākslinieces pievēršanās starpdisciplinārai formai nav nejauša, tā apliecina interesi par telpu, skaņu, kustību un ritmu, iezīmējot būtiskas izmaiņas darba tapšanas procesā, kā svarīgu elementu priekšplānā izvirzot sadarbību un savstarpēji bagātinošu domapmaiņu.

"Lielākā daļa video tika filmēta lauku īpašumā, kur daudzu gadu garumā novērotais bijis pirmais impulss izstādē attēlotajam. Tā ir ļoti kinematogrāfiska vieta, kurp dodamies atpūsties no pilsētas trokšņiem un smelties enerģiju. Mani arvien vairāk valdzina dabas skaistums, varenība un spēks, interesē cilvēka mijiedarbība ar to," stāsta Li Bond.

Intīmāks motīvs, kas ieskanas darbā, ir pārdomas par sievietību, nobriešanu, piederību un pārmaiņām. "Bija svarīgi radīt unikālu tērpu, padarot sevi anonīmu, bet tiešā veidā neidentificējoties ar islāma tradīciju. Parandža jeb burka ir ļoti spēcīgs zīmju kopums, fundamentāls, noslēpumains, lakonisks un sievišķīgs. Tā nojauc jebkādas vecuma un individuālā izskata atšķirības, metaforiski iemieso sarunas beigas, pakļaušanos un bezkompromisu, arī biedējošas pārmaiņas, kuras šeit notiek lēnāk, savādāk un mazākā mērogā, nekā tas ir daudzviet citur (Eiropā). Latvijas kontekstā tērps iegūst citu nokrāsu, saglabājot daļu simboliskās nozīmes," komentē māksliniece.

Izmantojot atsauces uz Latvijas un Eiropas vēsturi un kultūru, šajā izstādē, kas balstīta personiskā pieredzē, Li Bond pievēršas aktuālām sociālām un politiskām tēmām, pētot attiecības starp indivīdu un sabiedrību.

Burka (burqa), čadri (chadri) jeb parandža (Centrālajā Āzijā) ir sieviešu garderobes sastāvdaļa, kura dažās islāma tradīcijās ir jāvalkā, izejot ārpus mājas. Tā pilnībā aizsedz ķermeni un seju.

Li Bond (Liena Bondare) dzimusi Alūksnē 1980. gadā. Ar izcilību un Vilhelma Purvīša stipendiju absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas maģistrantūru (2006). Sarīkojusi 11 personālizstādes, nozīmīgākās no tām: "Season 1 – Episodes" Šauļu Mākslas galerijā (2017, Lietuva), "Baltie plankumi" galerijā "Māksla XO" (2013), "Kunst > Ikdienas nekas" Rīgas mākslas telpas "Intro" zālē (2011). Bijusi dalībniece dažādos projektos, izstādēs un rezidencēs Latvijā un ārvalstīs, tostarp "Survival K(n)it 7" (Latvija), KUMU Mākslas muzejā (Igaunija), "Vartai Gallery" (Lietuva), "Novas Gallery" Londonā (Lielbritānija), Opoles Laikmetīgās mākslas galerijā, MOCAK – Krakovas Laikmetīgās mākslas muzejā (Polija), Klužas Mākslas muzejā (Rumānija) u.c. Piedalījusies starptautiskos konkursos: 13. un 15. Tallinas grafikas triennālē (Igaunija), Starptautiskajā grafikas triennālē "Krakow 2012" (Polija) un "8 BIECTR" Kvebekā (Kanāda). Bijusi iniciatore un kuratore Latvijas ekspozīcijai "3FREE" Klaipēdas izstāžu zālē (2018, Lietuva), "Et nuit illumina la nuit" izstādē "Exposition d'art contemporain balte" La Cité internationale des arts Parīzē (2008, Francija) un laikmetīgās grafikas izstādei "Power and Man" "Novas Gallery" Londonā (2006, Lielbritānija).

Lienas Bondares darbi atrodas Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Lučiāno Benetona laikmetīgās mākslas kolekcijā "Imago Mundi" (Itālija), Frans Masereel Centrum (Beļģija), Klužas Mākslas muzejā (Rumānija) un Kloster Bentlage (Vācija).

Izstādes kuratore – Māra Lāss, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Tēlniecības un objektu kolekcijas glabātāja.