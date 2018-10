'Arsenālā' būs skatāma Kārļa Vītola personālizstāde 'Beigas'

No 2018. gada 9. novembra līdz 2019. gada 6. janvārim Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) izstāžu zāles "Arsenāls" Radošajā darbnīcā (Vecrīgā, Torņa ielā 1; 2. stāvā) būs skatāma Kārļa Vītola personālizstāde "Beigas", portālu "Delfi" informē LNMM pārstāve Natālija Sujunšalijeva.

Narcisam grieķu mītos zīdaiņa vecumā gaišreģis Teiresijs paredzēja ilgu mūžu, ja "viņš pats sevi nekad neieraudzīs". Nimfa Eho, kurai dieviete Hēra bija laupījusi valodu un patstāvīgas domas, no sirds iemīlēja jaunekli, bet nespēja to darīt zināmu un pārvērtās bezķermeņa balsī, kas spēja atkārtot tikai citu teiktos vārdus. Skaistais Narciss atraidīja tās mīlestību, un viņa cietsirdība izraisīja atriebības dieves Nemeses dusmas, kas gādāja par to, lai Narciss padzeras no avota mūzu kalna Helikona pakājē, ierauga savu atspulgu ūdenī, bezgalīgi tajā iemīlas un pārvēršas narcisē.*

Kārļa Vītola jaunākās animācijas galvenais tēls – debesu grāfs Pīlādzis – ūdens atspulgā sevi redz jaunāku. Un, lai arī kādu rītu pamodies vecs, pabrokastojis un sapratis, ka no šī brīža par nākotnes plāniem spēs domāt tikai pagātnes formā, viņš kā patmīlīgas noburtības vergs vairs spēj tikai no malas noskatīties savā izzušanā. Pīlādzis ķeras pie dažādām klišejiskām izdzīvošanas stratēģijām – glītu meiteņu krūtīm un kājām, mājas ar baseinu, smalka auto un nebeidzamām negulētām naktīm.

Iespējams, Pīlādzim pašam nenojaušot, piezagusies pusmūža krīze, kas ir pārejas stāvoklis sevis apzināšanās procesā un var uzklupt 35–64 gadu vecumā. Psihoterapeiti šo parādību raksturo kā psiholoģisko krīzi un to saista ar pieaugošo vecumu, savas mirstības apzināšanos un iespējamiem nesasniegtajiem mērķiem. Taču vai tāda pusmūža krīze maz eksistē? Varbūt Pīlādzis vienkārši sapratis, ka nekad vairs nekļūs par slavenu superstāru vai visbagātāko pasaules cilvēku?

Foto: Publicitātes foto

Kārlis Vītols ir gleznotājs, grafiķis un animators. Savas animācijas filmas mākslinieks veidojis gan kā atsevišķus darbus, gan kā papildinājumus glezniecības izstādēm. Autora filmas, kas tapušas par dažādām tēmām un veidotas atšķirīgās tehnikās, guvušas atzinību ne tikai Latvijā, bet arī starptautiski.

2014. gada nogalē pirmizrādi piedzīvoja Kārļa Vītola debija spēlfilmu žanrā – īsfilma s3D tehnikā, kas ir daļa no "Rīga 2014" s3D projekta – filmas "Rīga 2041". Savukārt 2016. gadā tapusī animācijas īsfilma "Mīnotaurs" apbalvota Latvijas Nacionālajā filmu festivālā "Lielais Kristaps", 21. Rīgas Starptautiskajā filmu festivālā "2Annas", ES–Ķīnas filmu festivālā u.c.