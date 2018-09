ASV atklāta Baltijas laikmetīgās keramikas izstāde

ASV, Mineapolisā, Ziemeļu māla mākslas centra (Northen Clay Center) galvenajā galerijā atklāta Baltijas keramikas izstāde "Under the Black and Baltic Deep". Latviju izstādē pārstāv Diāna Boitmane-Liepiņa, Dainis Pundurs un Juta Rindina, portālu "Delfi" informē ekspozīcijas kuratore no Latvijas Ieva Nagliņa.

Izstādes "Under the Black and Baltic Deep" ekspozīcijā skatāmas Jutas Rindinas figurālās kompozīcijas no māla un akmens masas "Meitene skaistā kleitā", "Trīs dejotājas" un "Saulaina diena", Daiņa Pudura darbi no akmens masas "Medus mānija" un "Medus galva", bet Diāna Boitmane-Liepiņa izstādei radījusi jaunu darbu sēriju no porcelāna ar nosaukumu "No -15 līdz +1260". Konceptuālā kompozīcija veidota strādājot ar ledu un izstādē eksponēta uz melnzemes.

Izstāde skatāma no 2018. gada 21. septembra līdz 4. novembrim.

Atklāšanas pasākums notiks 12. oktobrī, savukārt 13. oktobrī tiek organizēta paneļdiskusija ar trīs Baltijas valstu kuratoru piedalīšanos. Diskusijā piedalīsies Tomass Daunora (Lietuva), Juss Heinsalu (Igaunija) un Ieva Nagliņa (Latvija).

Ziemeļu māla mākslas centrs Mineapolisā (ASV) ir institūcija, kas aktīvi iesaistās mākslas dzīvē popularizējot laikmetīgo keramiku, organizējot izstādes un iniciējot dažādas izglītības programmas. Izstāžu programmā ir gan vietējo mākslinieku, gan starptautiskas izstādes.

Foto: Dainis Pundurs "Medus galva"

Izstāde, kas norisinās no šī gada 21. septembra līdz 4. novembrim veltīta Baltijas valstu keramikai un vēsturei. Latvijai, Lietuvai un Igaunijai ir gara keramikas attīstības vēsture gan podniecības, gan rūpniecības griezumā. Pēc Padomju Savienības sabrukuma, kas Baltijas valstīm ļāva atgūt neatkarību, arī keramiķi varēja brīvāk attīstīt savas idejas un prasmes. Izstādes mērķis ir parādīt šīs pārmaiņas un jaunās vēsmas iepazīstinot ar deviņiem autoriem no trīs Baltijas valstīm, kuri kopā reprezentē plašu stilistisko spektru.

Izstādes kuratori Sāra Milfelta (Sarah Millfelt) un Roberts Silmbermans (Robert Silberman) darbā pie autoru atlases pieaicināja keramikas jomas speciālistus no visām trim Baltijas valstīm – mākslinieku, kultūras iniciatīvas grupas "Kvadratas" vadītāju Tomasu Daunora no Lietuvas, mākslinieku Jusu Heinsalu no Igaunijas un Rīgas Porcelāna muzeja izstāžu kuratori Ievu Nagliņu no Latvijas.

Foto: Juta Rindina "Meitene smukā kleitā"

Izstādei tika izraudzīti igauņu mākslinieki Kris Lemsalu, Leo Rohlin un Anne Türn, latviešu mākslinieki Diāna Boitmane-Liepiņa, Dainis Pundurs un Juta Rindina, lietuviešu mākslinieki Ieva Bertašiūte-Grosbaha, Danute Jazgevičiūte un Egidijus Radvenskas. Turklāt Latvijā dzīvojošā lietuviešu māksliniece Ieva Bertašiūte-Grosbaha tika uzaicināta uz rezidenci mākslas centrā un piedalīsies izstādes atklāšanā 12. oktobrī.

Sestdien, 13. oktobrī izstādes ietvaros paredzēta paneļdiskusija, kuru vadīs līdzkurators Entonijs Stelacio (Anthony Stellaccio) un tajā ar Baltijas laikmetīgo keramiku iepazīstinās visu triju valstu pārstāvji - Tomass Daunora (Lietuva), Juss Heinsalu (Igaunija) un Ieva Nagliņa (Latvija).

Ieeja izstāde un citos pasākumos bez maksas.