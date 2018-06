Kalnciema kvartāla galerijā Rīgā no 26. jūnija līdz 28. jūlijam būs skatāma izstāde "Viņa un viņš". Izstādē savstarpējā dialogā stāsies divu izcilāko stikla mākslas autoru un ilggadīgu sadarbības partneru – Andas Munkevicas un Daiņa Gudovska – darbi, portālu "Delfi" informē izstādes veidotāji.

Izstādi 13. jūlijā papildinās publisks priekšlasījums par stikla mākslu Latvijā.

Anda Munkevica ir māksliniece, kuras radošās un profesionālās aktivitātes attīstās ap stikla materiālu to centrā. Māksliniece veido unikālus autordarbus, ko izstāda galerijās un izstāžu zālēs Latvija un ārzemēs. Tajos Anda Munkevica meistarīgi apvieno no reālās dzīves patapinātus impulsus ar poētisku, abstrahētu to izsacījumu telpiskās formās. Ainavas un dabas faktūru radītās sajūtas, eksistenciālu stāvokļu, abstraktu domu un ideju, kā arī starpcilvēku attiecību radītas pārdomas. Arī stikla mākslas profesionālie izaicinājumi, kas ļauj demonstrēt materiāla emocionālās iedarbības spektru un ir pa spēkam tikai meistarei, kura pilnībā pārvalda jomas profesionālos rīkus.

Autores ikdienā stikls ir ne tikai galvenais materiāls mākslas radīšanā, bet arī atrodas profesionālās darbības centrā. Anda Munkevica savā dizaina studijā vada dažāda tipa lokālu un ārvalstu pasūtījumu izpildi. Latvijā ievērību visvairāk guvušais un sabiedriski vispieejamākais varētu būt pēc arhitekta Kriša Zilgalvja un mākslinieka Dzintara Zilgalvja meta tapušais Doma baznīcas vitrāžu projekts "Ar degsmi par brīvu Latviju" – simtgades ietvaros realizēts veltījums barikāžu laikam un Latvijas neatkarības atgūšanai; tā izpildīšanai Andas Munkevicas komanda attīstīja Latvijā iepriekš nebijušas stikla procesēšanas tehnikas.

Dainis Gudovskis ir zināmākais Latvijas stikla mākslas pārstāvis – nepilnas trīsdesmit personālizstādes, dalība vairākos simtos grupu izstāžu gandrīz visos pasaules kontinentos, nominācijas, apbalvojumi un viņa radītie autordarbi muzeju krājumos, organizāciju un personu privātajās kolekcijās Latvijā un ārzemēs. Pedagogs un daudzu izcilu mākslinieku, tajā skaitā Andas Munkevicas, skolotājs. Kopumā – Dainis Gudovskis pieder stikla mākslas elitei globālā mērogā. Viņa ekspresīvie un piesātinātie darbi demonstrē lielisku telpiskas kompozīcijas izjūtu un veidošanas prasmi. Mākslinieka jauda parādās ne tikai meistarīgā formas pārvaldīšanā, kas priecē skatītāja acis, bet arī spējā attīstīt tēlainību, kas uzrunā skatītāja intelektu. Līdzās unikāliem autordarbiem stiklā Dainis Gudovskis praktizē gleznošanu akvareļtehnikā, nu jau ilgāku laiku piedaloties un gūstot atzinību ar saviem akvareļdarbiem izstādēs un konkursos Latvijā un ārvalstīs. Šāds pavērsiens ļauj gan novērtēt autora talantu dažādos medijos, gan arī lūkot rast līdzīgo un atšķirīgo starp Daiņa Gudovska stikla mākslas darbiem un akvareļiem.

Izstādē "Viņa un viņš" šie divi meistarīgie, iztēles un uzdrošināšanās bagātie autori stāsies savstarpējā dialogā. Izmantojot dažādos laikos un dažādos kontekstos tapušus darbus, tikai līdz ar izstādes iekārtošanu taps skaidrs, vai Andas Munkevicas "viņa" un Daiņa Gudovska "viņš" būs kontrastējoša pretstāvēšana, rotaļīga saruna, papildinošs dialogs vai mierīga vienošanās. Spontāna dzirksts ar rezultātu, kurā vienīgais paredzamais lielums ir izcila māksla, šoreiz – stikla materiālā.

Izstāde skatāma Kalnciema kvartāla galerijā līdz 2018. gada 28. jūlijam; izstādes norises laikā 13. jūlijā notiks publisks priekšlasījums saistībā ar stikla mākslas tēmu Latvijā. Ieeja izstādē un dalība priekšlasījumā bez maksas; priekšlasījuma valoda - latviešu.

Izstāde un priekšlasījums norisinās Kalnciema kvartāla galerijas 2018. gada izstāžu programmā "Iepazīsti Latvijas mākslas vērtības". Programmas mērķis ir ar izstāžu un publisku pasākumu palīdzību vēstīt par Latvijas mākslas vērtībām mantojuma nozīmē vēsturiskā perspektīvē, kā arī izzināt aktuālos procesus un autorus, kas atzīstami darbojas vizuālās, lietišķās mākslas un dizaina nozarēs.