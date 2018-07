Galerijā "Istaba" no 16. jūlija līdz 8. septembrim būs apskatāma tekstilmākslinieces Daigas Štālbergas personālizstāde "Ar skatu uz jūru" atceļojusi no "pieParīzes" Francijā, kas nu jau divdesmit gadus kļuvusi par latviešu mākslinieces dzīves un darba vietu, portālu "Delfi" informē galerijas pārstāvji.

Izstādē skatāmi pēdējo piecu gadu laikā tapušie darbi, veidoti mākslinieces autortehnikā, strādājot ar jaunu materiālu – "smalko" metālu – galvanizēto varu. Izstādes darbi austi kā veltījums jūrai, tiem, kas pie tās dzīvo un kam tā tuva, pat tālumā esot.

Kā raksta galerijas pārstāvji, jūras tēma mākslinieces darbos ievijusies jau izsenis. Atmiņās – bērnībā piedzīvotais skats uz jūru, ilgojoties un gaidot tēti mājās pārbraucam. Mazliet skaudra jūrnieku bērnu dzīves realitāte, kas vienmēr likusi jūru uzlūkot un sajust citādāk. Iespēja raudzīties uz jūru arī caur kuģa kajītes iluminatora lodziņu, vērojot bezgalīgo, nebeidzamo viļņu rotaļu, ilgojoties un lūkojot vienmēr vēl ko aiz horizonta saskatīt.

Daigas Štālbergas personālizstādes "Ar skatu uz jūru" darbu savdabība šoreiz atrodama spožajos, ne tik ierastajos audumu materiālos – neilons (makšķerauklas) audumu velkos, bet audos galvanizēts varš dažādos toņos, pērles un samaltas naudas banknotes. Darbu pamatā izmantoto metāla materiālu ražo tikai Šveicē un Latvijā dēvē par galvanizēto varu. Jauns materiāls – tā ir jauna iepazīšanās, izmēģinājumi, sava veida izaicinājums. Rezultātā mākslinieces darbi ir citādāki, atšķirīgi no iepriekš radītā. "Man pašai ļoti tīk šī izaustā metāla īpašais mirdzums un tāds kā savdabīgs dzīvelīgums. Tāpat kā saulē mirdzoša jūra, šāds audums dzīvo, tas mainās nepārtraukti, atkarībā no skatītāja atrašanās vietas un gaismas avota. Jo tuvāk to iepazīstu, jo vairāk rodas arvien jaunas idejas, kā ar to darboties un parādīt citiem," saka autore.

Daiga savus darbus ir regulāri rādījusi dažādās izstādēs gan Latvijā, gan ārvalstīs jau kopš 1988. gada. Galerijā "Istaba" līdz 8. septembrim apskatāmā "Ar skatu uz jūru" ir mākslinieces 15. personālizstāde.