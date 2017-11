No 7. decembra Latvijas Fotogrāfijas muzeja izstāžu zālēs būs skatāma dāņu fotogrāfa Stiga Stasiga izstāde "Forštate", kas ir dokumentāls stāsts par Rīgas pilsētas apkaimi Latgales priekšpilsētā – Maskavas forštati (arī Maskavas priekšpilsēta, slengā saukta Maskačka), portālu "Delfi" informē muzeja pārstāvji.

Izstādē iekļautas melnbaltās ielu fotogrāfijas, kuras uzņemtas pirms 25 gadiem ar "Leica" fotokameru. Fotogrāfiju sērijā ir redzama marginālās sabiedrības, galvenokārt krievu un baltkrievu izcelsmes iedzīvotāju, ikdiena pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 1991. gadā. Maskavas forštate jau gadiem ilgi ir bijusi zināma kā teritorija, kurā plaukst noziedzība, vardarbība, sociālās problēmas un alkoholisms. 2017. gadā Stigs Stasigs vairākas reizes apmeklēja Maskavas forštati un izveidoja videointervijas ar cilvēkiem, kurus viņš fotografēja 1992. gadā.

Sevišķi lielu uzmanību fotogrāfs ir pievērsis tunelim, kas atrodas Daugavpils ielas galā. Šī vieta ir pazīstama ar nosaukumu "Razdevalka" ("Раздевалка", tulk. –"ģērbtuve, garderobe"), deviņdesmitajos gados šeit cilvēkus bieži vien apzaga. Sava projekta realizēšanas laikā Stigs Stasigs iepazinās ar daudziem vietējiem iedzīvotājiem, arī ar bijušajiem noziedzniekiem, kas viņam paskaidroja visu kriminālās sistēmas iekārtu un hierarhiju šajā apkaimē.

Stigs Stasigs par savu izstādi saka: " 2017. gadā es gribēju pabeigt projektu, definēt tā iznākumu, bet nespēju. Jo vairāk es atklāju, jo sarežģītāku situāciju saskatīju. Reālā dzīvē nav iespējams atrast patiesību: ja tu sāc "rakties ar vaļējām acīm" un tajā pašā laikā klausies stāstus, kopējā aina kļūst arvien daudzveidīgāka, sarežģītāka, bet arī ļoti mulsinoša."

Izstāde "Forštate" ir gan dzīves apstākļu atspoguļojums 1992. gadā, gan piezīme par fotogrāfijas attīstību – no analogās līdz digitālai, no foto līdz video, pārejot no klasiskās idejas par "labo fotogrāfiju" uz atklātu domāšanas procesu vai fotogrāfijas medija izpēti. Autors uzskata, ka galu galā visa tradicionālās un dokumentālās fotogrāfijas ideja pazūd.

Stigs Stasigs (1961) ir fotogrāfs un mākslinieks, kas strādā Kopenhāgenā, Dānijā. Viņš strādā par fotogravīras konsultantu Dānijas Karaliskajā Tēlotājmākslas akadēmijā. 1991. gadā Stigs Stasigs uzvarēja pirmajā starptautiskajā konkursā ar nosaukumu "Preis für Jungen Bildjournalismus", kas finansiāli nodrošināja viņa uzturēšanos Rīgā viena gada garumā. Viņa darbi atrodas Odenses Fotogrāfijas muzeja un Dānijas Karaliskās bibliotēkas kolekcijās, kā arī privātajās kolekcijās Dānijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Nīderlandē, Vācijā, Šveicē un ASV.

Piektdien, 8. decembrī, plkst. 17.30 Latvijas Fotogrāfijas muzejs ielūdz uz sarunu vakaru un izstādes "Forštate" aplūkošanu kopā ar fotogrāfu.