Ceturtdien, 19. jūlijā, pulksten 17.00, Latvijas Fotogrāfijas muzejā tiks atklāta Elīnas Rukas fotoizstāde "Visi viļņi pieder jūrai", kas būs ksatāma līdz 19. augustam, portālu "Delfi" informē muzeja vadītāja Maira Dudareva.

Izstādē apskatāmi darbi, kas radīti laikā no 2015. līdz 2018. gadam, atspoguļojot autores rokrakstu, kas veidojies studiju laikā ASV, kā arī darbi no cikla "Aqueous".

Impulss ūdens tēmai autorei radās neizpratnes dēļ, kā ūdens spēj vienlaicīgi ar milzu spēku vilināt un atgrūst. Jūra vienmēr viņu valdzinājusi tās noslēpumainības un dažādības dēļ. Lai cik liela būtu apbrīna par šo dabas varenību un skaistumu, jūra autorei radīja arī neizskaidrojamas bailes, kas vēl joprojām ietekmē viņas dzīvi. Daudzās filozofijās ūdens saistās ar emocijām, zemapziņu un intuīciju. Apmēram 60% cilvēka ķermeņa sastāv no ūdens, iespējams, tādēļ ar ūdeni saistītas lietas uztveram tik emocionāli. Kad skatītājs vēro Rukas darbus, autore vēlas, lai viņš jūt, reaģē.

Ūdens nepārtrauktā kustība, tā amorfā daba, daudzveidīgums un dažādība, mainība un noslēpumainība ir stimuls autores padziļinātai tēmas izpētei un mākslas radīšanai. Strādāt ar ūdens tēmu, viņasprāt, vienlaikus ir vērot un domāt par vienmēr mainīgo dzīvē, mūsos un fotogrāfijā.

Strādājot ar fotogrāfiju, Elīnu Ruku interesē medija robežas, tradīciju pārskatīšana. Viņai patīk pētīt gan materiālu, gan tā formu. Autore darbos bieži izmanto caurspīdīgu materiālu – foto plēvi. Vispirms tā ir norāde uz ūdens dabu – caurspīdīgumu. Kad materiāls apdrukāts, tas turpina spēli starp attēlu un materiāla īpašībām, kā arī aizpilda robus zināšanās un pieredzes trūkumā par ūdeni. Māksliniece griež, veido un kārto fotogrāfijas slāņos, it kā secētu ūdeni, lai uzzinātu, kas slēpjas dziļākos slāņos, izveidojot savu interpretāciju par realitāti, zināšanām, kustību un dziļumu. Pievienojot līmlenti, novelkot līnijas, viņa rada stabilitāti un drošības sajūtu, lai gan ūdenim tāda nepiemīt. Savukārt telpiskajos darbos formas kļūst līdzīgākas ūdens kustībai, veidojot apņemošu pieredzi.

"Lielākais iedvesmas avots ir garas pastaigas dabā, ļaujot pieklusināt prātu, un saklausīt iekšējo balsi, kas palīdz izsijāt informāciju, pārdomas un dokumentēt kadrus ar sajūtām, lai vajadzīgais mirklis pārtaptu mākslā. I don't take photos, I make photos. Kad veidoju darbus, ļaujos intuīcijai un procesam. Katrs pabeigtais darbs ir sākums jaunam, līdzīgi kā viļņi, kas pāriet viens otrā," stāsta Elīna Ruka.

Elīna Ruka (1981) ieguvusi maģistra grādu mākslas fotogrāfijā Kolumbijas koledžā Čikāgā (2016), bakalaura grādu fotogrāfijā Kondē skolā Francijā (2009). Kopš 2008. gada piedalījusies izstādēs ASV, Beļģijā, Dānijā, Francijā, Lietuvā un Latvijā. 2013. gadā ieguvusi prestižo Fulbraita stipendiju maģistrantūras studijām ASV, 2015. gadā Jāņa Grundmaņa stipendiju studijām ASV. 2016. gadā "Albert P. Weisman" balvu projekta pabeigšanai un "Ruth and Harold Chenven Foundation" mākslinieka apbalvojumu. 2017. gadā Elīna Ruka iekļuva "Photo Lucida Critical Mass" finālā. Rukas darbi publicēti "Aint-Bad" izdevumā "Curator's Choice" (2017), Latvijas Fotogrāfijas gadagrāmatā (2013), "Generation of Place: Image, Memory and Fictio in the Baltics" (2011). Rukas darbi iekļauti "Detroit Center for Contemporary Photography New Directions" kolekcijā un "The Sondra Gilman and Celso Gonzalez-Falla" privātkolekcijā.