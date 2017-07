No 20. jūlija Latvijas Fotogrāfijas muzeja izstāžu zālēs būs skatāma fotogrāfa Reiņa Hofmaņa izstāde "Un", portālu "Delfi" informē muzeja pārstāvji.

"Kamēr ikdienā dažādas prakses un rituāli ir veidojušies, pārmantojot un sapludinot gadu simtiem senas tradīcijas, mūsdienu pasaulē ir ierasts pagānisko pretnostatīt kristīgajam. Mēģinot izskaidrot, kā ir būvēta cilvēka garīgā realitāte, nereti notiek kategoriju sadursme. Tomēr ikdienā tās dzīvo līdzās – kā senās svētvietas, kas saglabājušās baznīcu tuvumā, vai pagānisma simboli dziesmu svētku repertuārā. Dažas tradīcijas laika gaitā zaudē savu sākotnējo nozīmi un iegūst jaunu saturu," par izstādi raksta tās veidotāji.

Izstādes nosaukums "Un", kas vienlaikus ir visvairāk minētais vārds Bībelē, ir izvēlēts kā pretrunīga atsauce uz tematisko plašumu jautājumā – reliģiskais "un" pagāniskais, kur "un" kā saiklis pilda tā saistošo, nesadalošo funkciju. Pagāniskais un kristīgais – šīs abas realitātes ir daļa no cilvēcīgās pasaules pieredzes. Jautājums, kas paliek atklāts projektā "un", – vai šo mijiedarbību ir nepieciešams atšķetināt vai pretstatīt?

Reinis Hofmanis ir absolvējis Latvijas Mākslas akadēmiju un ieguvis maģistra grādu mākslā, studējis fotogrāfiju Lietišķo Zinātņu un Mākslas universitātē Hannoverē, Vācijā. Hofmanis veidojis vairākas personālizstādes un viņa darbi izstādīti Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Krievijā, Baltkrievijā, Vācijā, Itālijā, Francijā, Beļģijā, Portugālē, Islandē, Kanādā, Singapūrā un AAE. Viņš ir ieguvis galveno balvu Archifoto 2012, 2013. gadā saņēmis 2. vietu "Sony World Photography Awards" Arhitektūras kategorijā. Viņa darbi ir publicēti tādos izdevumos kā "New York Times", "Financial Times", "Spiegel", "Esquire", "Bloomberg", "Le Monde", "The Globe and Mail", "The British Journal of Photography".

Izstāde Fotogrāfijas muzejā būs aplūkojama līdz 20. augustam.