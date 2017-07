Atklās gleznotājas Paulas Zariņas-Zēmanes personālizstādi

Foto: Publicitātes attēls

No 21. jūlija līdz 20. augustam Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) izstāžu zāles "Arsenāls" Radošajā darbnīcā būs skatāma Paulas Zariņas-Zēmanes personālizstāde "The Still Point of the Turning World / Bangojošās pasaules miera punkts", portālu "Delfi" informē LNMM pārstāvji.