13. aprīlī Latvijas Mākslinieku savienības (LMS) galerijā tiks atklāta izstāde "Mākslas dienas 2018. Mākslas laiks", portālu "Delfi" informē LMS priekšsēdētājs Igors Dobičins, kurš ir arī izstādes kurators.

Kā raksta Dobičins, vērtībām un to nozīmei ir mainīgs raksturs, bieži vien attiecīgā laikmeta izcilības tiek novērtētas nevis to radīšanas laikā, bet daudz vēlāk. Mūsdienās vērtību vērtēšana nereti notiek "like" un "dislike" līmenī – simboli, kuru nozīme kopš Senās Romas gladiatoru cīņām arī mainījusies. Līdzību varam saskatīt tikai filozofiskajā aspektā, kas liek aizdomāties par izklaides vienu no sastāvdaļām – vērtējumu. Arī mākslā uzskati par vērtīgs/nevērtīgs mainās, atbilstoši laikmetam, varas lēmumiem, stilistiskajai ievirzei vai aktuālajām tēmām. "Mākslas dienas" Latvijā, kas aizsākušās 1959. gadā, ir atskaites punkts, lai varētu aptvert gandrīz 60 gadu garumā mākslas attīstību, nozīmi un to, kas māksliniekam un sabiedrībai šķiet vērtīgs vai interesants.

Biedrība "Latvijas Mākslinieku savienība", svinot Latvijas Valsts simtgadi, vēlas izcelt un atzīmēt mākslas festivāla "Mākslas dienas" nozīmību Latvijas kultūrtelpā gan pagātnes kontekstā, gan mūsdienās. Kopš saviem pirmsākumiem Mākslas dienas, kas no gada gadā pilnveidojās, attīstījās un aptvēra visdažādākos iedzīvotāju slāņus, deva ieguldījumu tautas apziņas stimulēšanā un kopības izjūtas stiprināšanā, uz mākslas svētku fona radās latviskās vienotības izpausmes un pirmie brīvdomības iedīgļi, uzsver LMS vadītājs.

Veidojot izstādi "Mākslas dienas 2018. Mākslas laiks", Latvijas Mākslinieku savienība aicinājusi māksliniekus domāt par mūsdienu vērtībām un šī gada Mākslas dienu ekspozīciju veltīt Latvijas valsts simtgadei. Izstādē "Mākslas dienas 2018. Mākslas laiks" piedalīsies profesionāli mākslinieki, mākslas augstskolu studenti un profesionālās vidējās kultūrizglītības iestāžu audzēkņi. Nozīmīgi ir akcentēt, ka šī ir Latvijas Mākslinieku savienības ikgadēja izstāde, kurā profesionālu meistaru, kā Skaidrīte Cihovska, Gunārs Krollis, Leo Preiss u.c., darbiem līdzās redzams arī jauno mākslinieku sniegums. Ekspozīciju veidos glezniecības, tēlniecības, foto mākslas, instalācijas darbi, kurus piedāvās vairāk kā 50 autori.

Izstādes rīkotāji atklāšanas laikā paziņos autors, kurš, izvērtējot māksliniecisko sniegumu, kļūs par LMS Balvas īpašnieku un iegūs iespēju rīkot personālizstādi LMS galerijā 2019./ 2020. gadā.

Izstāde "Mākslas dienas 2018. Mākslas laiks" LMS galerijā 11.novembra krastmalā 35, Rīgā, būs apskatāma līdz 13. maijam.