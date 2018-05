Latvijas Mākslinieku savienības (LMS) galerijā 11.novembra krastmalā 35, Rīgā, no 19. maija līdz 17. jūnijam būs skatāma mākslinieka Jāņa Purcena personālizstāde "Celiņš", portālu "Delfi" informē LMS vadītājs Igors Dobičins.

Izstādi "Celiņš" veidos divas gleznotāja Jāņa Purcena ekspozīcijas – LMS galerijas lielajā zālē izstādes apmeklētāji varēs apskatīt ekspozīciju "Celiņš" un LMS galerijas izstāžu zālē "Medene" iepazīt ekspozīciju "Laka. Krāsa. Papīrītis".

Ekspozīcijā "Celiņš" redzamos darbus Jānis Purcens aizsāka radīt 2010. gadā un pabeidza 2017. gadā. Mākslas darbu krāsas un burti tuvina tos tai robežai, kur sastopas krāsaina grafika ar glezniecību. "Teksts atkārtojas – lapa beidzas, tas atsākas nakošajā. Ceļš vai celiņš var virzīties no punkta A uz punktu B, virzība telpā, tāpat kā rakstāmspalva virzās no rindiņas sākuma uz beigām, līdzīgi kā cilvēka dzīve virzās cauri laikam no viena punkta uz otru. Svarīgākais ir mirklis, kad māksla tiek aplūkota. Skatītājs un darbs. Mēs tagad skatāmies, un tas, ko redzam, ietekmē sajūtas un/vai domas," ekspozīciju raksturo mākslinieks.

Otrajā izstādes daļā, ekspozīcijā "Laka. Krāsa. Papīrītis" gleznotājs Jānis Purcens piedāvā apskatīt darbus, kas tapuši laika posmā no 2009. līdz 2018. gadam un uzrāda mākslinieka meistarību un pārliecību, izmantojot un apvienojot dažādus materiālus: krāsu, papīru, stiklu un netradicionālus rastos priekšmetus. Jānis Purcens ir reliģiskās glezniecības pārstāvis. Raksturojot savus darbus viņš saka: "Ir cilvēki, kuri tūlīt gribēs jautāt: "Ko tad tie vēsta?". To, ko nevar pastāstīt: DIEVS IR. Sāls ir tajā, ka VIŅŠ var radīt kosmosus veseliem dučiem, kāliem un vagoniem tikpat nepiespiesti un bez piepūles, kā sanāk tie papīriņi un krāsiņas trauciņos, un VIŅŠ piedalās tajā kā šļakstās krāsa, vai dalās amēba."

Mākslinieks Jānis Purcens beidzis Stikla izstrādājumu dizaina nodaļu Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā (tag. PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola) 1996. gadā. 2008. gadā Latvijas Mākslas akadēmijā Glezniecības nodaļā ieguvis Humanitāro zinātņu maģistra grādu mākslā (diplomdarbs: Izstāde "Paēdis, padzēris Nr.2", Galerija "Bastejs", vad. K.Zariņš, N.Brasliņš, J.Jurjāns).

Jānis Purcens ir Latvijas Mākslinieku savienības biedrs kopš 2012. gada. Izstādēs piedalās kopš 2004. gada, rīkojis vairākas personālizstādes (Galerija "Daugava", Rīga, 2015.g., Mākslas galerija "MANS'S", Jēkabpils, 2017.g., Mūsdienu mākslas galerija, Līvāni, 2017.g., Siguldas pagasta Kultūras nams, Sigulda, 2018.g. u.c.) un piedalās dažādās grupu izstādēs. Veiksmīgi piedalījies atsevišķos konkursos, tajā skaitā 2017. gadā Latvijas Mākslinieku savienības izstādes "Mākslas dienas 2017. Revolūcijai 100" žūrija piesķīrusi iespēju 2018. gadā rīkot personālizstādi LMS galerijā. Mākslinieka darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā un privātkolekcijās.

Izstādi "Celiņš" rīko Latvijas Mākslinieku savienība.