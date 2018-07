"Latvijas Dizaina gada balva" ir lielākais gada notikums Latvijas dizainā un šī balva ir augstākais apbalvojums Latvijas dizaina nozarē. Tas ir ikgadējs, nacionāls dizaina nozares konkurss ar mērķi apzināt, izvērtēt un popularizēt Latvijas dizaineru izcilākos sniegumus, sekmēt Latvijā radītā dizaina pielietojumu un Latvijas dizaina nozares attīstību un izaugsmi ilgtermiņā. 2018. gadā konkurss norisinājās jau otro reizi un izstādē būs atspoguļoti 20 konkursa fināla darbi.

"Latvijas dizains ir daudzveidīgs un tas risina visdažādākos jautājumus," saka Ingūna Elere, Latvijas dizaina biroja H2E vadošā dizainere, kas ir arī Latvijas Dizaina gada balvas organizatore un Latvijas Mākslas akadēmijas profesore. "Dizains ir neatņemama mūsu ikdienas sastāvdaļa un ir sastopams ik uz soļa pat tik ikdienišķās situācijās kā iegādājoties vilciena biļeti vai iepērkoties lielveikalā. Tas atspoguļo oriģinalitātes un inovācijas vērtības, kā arī demonstrē prasmīgu meistarību, ko pierāda eksponētie "Latvijas Dizaina gada balvas 2018" 20 fināla darbi. Aicinām pētīt, diskutēt un lietot Latvijā radītu dizainu! Ikvienam ir tiesības uz labu dizainu," papildina Ingūna Elere.

Ekspozīcijā būs apskatāmas gan dizaina darbu fotogrāfijas, gan plašāki apraksti un darbu autoru vēstījumi par radīto dizainu. Starp izstādē iekļautajiem 20 konkursa fināla darbiem atrodami gan radītie vides dizaina, gan interneta mājaslapu, grāmatu un citu objektu dizaini – piemēram, Rīgas Starptautiskajam kino festivālam radītie vizuālie risinājumi, koka Sup dēļa "GG SUP Race 12.6" un koka Sup aira "GG SUP EO 1.0" dizaini, palīgierīces rāpošanai "Solis pa solim" dizains, radītā vizuālā identitāte "Dizaina un šampanieša veikals/bārs Modernists" un citi. Katram darbam pievienoti arī šī gada žūrijas komentāri un novērtējums.

"Latvijas Dizaina gada balvas 2018" darbi līdz šim bija apskatāmi gan Rīgā, gan Liepājā – Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā un koncertzālē "Lielais dzintars".