Atklās Reiņa Lismaņa pirmo personālizstādi 'Mēģinājumi un kļūdas'

No 2017. gada 17. novembra līdz 2018. gada 21. janvārim Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) izstāžu zāles "Arsenāls" Radošajā darbnīcā (Vecrīgā, Torņa ielā 1; 2. stāvā) būs skatāma Reiņa Lismaņa personālizstāde "Mēģinājumi un kļūdas", portālu "Delfi" informē LNMM pārstāvji.

"Mēģinājumi un kļūdas" ir jaunā mākslinieka Reiņa Lismaņa pirmā personālizstāde. Ietverot dažādus medijus un paņēmienus, izstāde fokusējas uz specifiskiem elementiem, kas veido plašāku izpratni par fotogrāfijas un vizuālo mediju piedāvātajām iespējām. Mākslinieka kompozīcijas reflektē par "aizkulisēm" un nostiprinātām metodēm, par sava veida "rāmjiem" (Gestell), aizņemoties no vācu filozofa Martina Heidegera (Martin Heidegger, 1889–1976) terminoloģiju un idejas, kas saistītas ar tehnoloģijām. Zināmā mērā eksponētie darbi kalpo kā mediators attiecībām starp autoru un valdošo uzbūvi fotogrāfijā, video, instalācijā un mākslinieciskajā praksē kopumā.

Foto: Publicitātes foto

Pētot fotogrāfisku procesu elementus, to tradicionālās sistēmas un metodes tiek inovatīvi pārstrādātas. Izstādē apskatāmi momentuzņēmumi no mākslinieka ikdienas, tai skaitā pētnieciskiem ceļojumiem, kompozīciju veidošanas testiem un "aizkulišu" dokumentēšanas. Video darbs "Calibration", kurā izmantotas paraugkrāsas, kas ņemtas no ekrāna kalibrācijas procesa, raisa diskusiju par video un instalācijas mijiedarbību. Sērija sastāv no ar tinti nopūstiem fotogrāfijas papīriem "Archival Pigment Prints", kas pārveido mehāniskās printera tintes galviņas kustības humānos, ar roku zīmētos rakstos, kas dod vaļu nejaušībai un gadījumam. Citi darbi iekļauj montāžu ar DIY (Do it yourself, t.i., pašradītu) instrukciju video, attēlus ar samontētām skulptūrām un lielformāta klusās dabas.

Foto: Publicitātes foto

Reinis Lismanis (1992, Jūrmala) ir mākslinieks, kurš šobrīd dzīvo un strādā Londonā, Lielbritānijā. 2014. gadā absolvējis Braitonas Universitāti, iegūstot "Tom Buckeridge" fotogrāfijas balvu. Kopš 2012. gada Lismanis piedalījies grupu izstādēs Itālijā, Ķīnā, Latvijā, Lielbritānijā, Slovēnijā, Šveicē un Ungārijā, viņa darbi izvēlēti Vintertūras Fotomuzeja "Plat(t)form 2016" (Šveice) un Taragonas starptautiskā fotofestivāla "SCAN" (Spānija) portfolio skatēm. Autora darbi tikuši publicēti "Aesthetica Magazine", "Source Photographic Review", kā arī grāmatās "Laboratori" (izdevējs "Ca l'Isidret Edicions") un "Latvijas Fotogrāfija 2015" (izdevējs "FK Magazine"). Mākslinieka projekts "Sharp Edges" divus gadus pēc kārtas nominēts "Magnum Photos" un "Photo London Graduate Photographers" balvai.