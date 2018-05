Trešdien, 9. maijā pulksten 18.00, Rīgas Kongresu namā līdz ar izstādi "Jaunais šiks" tiks oficiāli atklāts šī gada festivāls "Rīgas Fotomēnesis", portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Izstādē, ko kūrē pazīstamie latviešu fotogrāfi Arnis Balčus un Alnis Stakle, piedalīsies 12 mākslinieki no Baltijas un tuvējā reģiona kaimiņvalstīm, kas savos darbos pievēršas personīgai un kolektīvai identitātei, skatīšanās pieredzei un fotogrāfijas medija estētikai un materialitātei. Krievu fotogrāfe Irina Popova piedāvās simtiem fotogrāfiju ar citām Irinām Popovām, kas reģistrētas sociālajā tīklā "Vkontakte", savukārt dānis Stefens Klosters Polsens ar mobilajiem tālruņiem līdzīgajiem objektiem mēģinās pievērst uzmanību savu laikabiedru tehnoloģiju atkarībām. Amerikā dzīvojošais krievu mākslinieks Slava Mogutins grāmatā veido subjektīvu skatījumu uz vīrišķību, bet igauņu māksliniece Marge Monko izmanto "eBay" tirdzniecības platformā aizgūtas idejas no rokaspulksteņu reklāmas attēliem. Poliete Kasja Bielska savās modes fotogrāfijās pievēršas ķermeņa attēlojumam, toties igauniete Laura Kūska 360 grādu video darbā ievada skatītāju horeogrāfiskā ceļojumā par attālumu starp ķermeni un vidi. Latviešu mākslinieks Andrejs Lavrinovičs piedāvā katram skatītājam kļūt par daļu no sava mākslas darba, kamēr Reinis Lismanis eksperimentē ar dažādiem drukas tehnoloģiju veidiem. "Jaunajā šikā" būs skatāmi arī krievietes Lilijas Limijanas, lietuvieša Visvalda Morkēviča, somietes Maijas Tammi, zviedru dueta Inkes un Niklāsa Lindergārdu darbi.

Izstādi papildinās arī plaša izglītības programma. Turpat Kongresu namā 10. maijā pulskten 14.00 norisināsies tikšanās ar izstādes autoriem un kuratoriem, bet 16. maijā Aļņa Stakles lekcija par provokāciju fotogrāfijā. 23. maijā pulksten 18.00 paredzēta sociālantropologa Klāva Sedlenieka lekcija par fotomākslas lomu sabiedrībā, bet divas dienās vēlāk, 25. maijā pulksten 16.00, norisināsies sociologa Sergeja Kruka lekcija par to, ko mēs neredzam fotogrāfijās.

Izstādes laikā arī darbosies vidusskolas auditorijai paredzēta izglītības programma – izstādes saturu un ar to saistītās tēmas skolēni varēs iepazīt un apgūt interaktīvā veidā, tās apmeklējuma laikā pildot īpaši izstrādātas darba lapas. Skolēnu grupas var pieteikt pa tālr. 25985485 vai epastu education@rigaphotomonth.com

Izstāde skatāma līdz 3. jūnijam katru dienu no pulksten 9.00 līdz 20.00, ieeja izstādē un lekcijās ir bez maksas.

Festivāla "Rīgas Fotomēnesis 2018" ietvaros līdz pat 7. jūnijam izstādes, publiskās lekcijas, diskusijas, meistardarbnīcas, prezentācijas un filmu seansi notiks Kongresu namā, Latvijas Fotogrāfijas muzejā, LNB izstāžu zālē, ISSP Galerijā, Kara muzejā, Rīgas Kino muzejā, "Micēlijā", bārā "Č", "The Mill", Kaņepes kultūras centrā un citviet Rīgā.

Pilna festivāla programma pieejama mājas lapā www.rigasfotomenesis.lv.