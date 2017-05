Ar izstādi "Fakti un precizējumi" un pasākumu programmu "Self Publish Riga" maija otrajā nedēļā tiks oficiāli atklāts starptautiskais festivāls "Rīgas Fotomēnesis 2017", kas turpināsies līdz 31. maijam, piedāvājot sešas izstādes, lekcijas, mākslinieku prezentācijas, filmu seansus un sarunas par aktuālo Ziemeļ- un Austrumeiropas fotogrāfijā, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

"Šī gada "Rīgas Fotomēnesī" vēlamies piedāvāt mazliet citādu skatījumu uz mūsu kolektīvo pagātni, ikdienas rituāliem, identitāti. Neskatoties uz sarežģītajiem un smagnējiem sociālpolitiskajiem vai personiskajiem kontekstiem, kas parādās mākslinieku darbos, viņu skatījums ir ne vien padziļināts un apdomīgs, bet arī ironisks, rotaļīgs, asprātīgs un neparasts," ar festivāla tēmu iepazīstina Arnis Balčus, festivāla direktors.

Centrālo festivāla izstādi "Fakti un precizējumi" atklās 10. maijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstāžu zālē. Tajā būs aplūkojami četru mākslinieku – Lūcijas Ņimcovas (Slovākija), Petera Puklusa (Ungārija), Pāvela Marijas Smežkaļa (Slovākija) un Romana Korovina (Latvija) darbi. Šie mākslinieki savos darbos konstruē jaunus kritiskus skatījumus par kanonizētām vērtībām Rietumu medijos, ironizē par ikdienišķo un šķietami nesvarīgo, kā arī rada jaunas laikmetīgas pasakas par pagātnes saiknēm ar norisēm tagadnē.

11. maijā plkst. 15.00 notiks izstādes kuratoru Arņa Balčus un Aļņa Stakles vadīta ekskursija izstādē. Savukārt 16. un 18. maijā izstādē plānota skolēniem domāta lekcija par fotogrāfiju.

No 11. līdz 14. maijam K.K. fon Stricka villā notiks fotogrāmatām un paš-izdošanai fotogrāfijā un vizuālajā mākslā veltīta plaša izstāde un publiskās lekcijas "Self Publish Riga", ko rīko ISSP. 13. maijā Fon Stricka villā no plkst. 13.00 līdz 19.00 notiks nozares ekspertu lekcijas par fotogrāmatām un to veidošanas procesu. Ar pieredzi dalīsies zviedru mākslinieki Klāra Šelstrēma un Tobiass Feldts, poļu fotogrāfu apvienības "Sptunik Photos" dalībniece Agņeška Raisa, Donalds Vebers (Kanāda), Peters Pukluss (Ungārija), Marina Paulenka (Horvātija), Toms Mrazausks (Brave Books, Lietuva/ Vācija) un Mihals Ivanovskis (Lielbritānija). Pirmo reizi "Self Publish Riga" paredzēta arī izglītības programma bērniem un jauniešiem – ekskursijas, darbnīcas un aktivitātes vismazākajiem izstādes apmeklētājiem.

Festivāla atklāšanas nedēļā notiks arī poļu mākslinieces Viktorijas Vojcehovskas izstādes atklāšana Latvijas Fotogrāfijas muzejā, Ilzes Vanagas izstādes atklāšana Kaņepes Kultūras centrā, starptautiskā konkursa "Fakti un precizējumi" uzvarētāju darbu projekcija, fotogrāfijai veltītais žurnāls FK prezentēs izdevumu "Latvijas Fotogrāfija 2017" un publiskā finālā tiks noskaidrots Latvijas labākais jaunais fotogrāfs vai fotogrāfe. Festivāla notikumi turpināsies līdz maija beigām, pilna pasākumu programma apskatāma festivāla mājas lapā.

Festivāls "Rīgas Fotomēnesis" notiek kopš 2014. gada, to rīko biedrība "Rīgas fotomēnesis", ISSP un žurnāls FK, sadarbībā ar Latvijas Fotogrāfijas muzeju, Laikmetīgās mākslas centrs kim?, LKA Rīgas Kino muzeju, Latvijas Nacionālo bibliotēku.