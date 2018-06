Atklās vērienīgu Imanta Tillera personālizstādi 'Ceļš uz nekurieni'

Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros no 2018. gada 7. jūlija līdz 30. septembrim Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) galvenās ēkas Lielajā zālē (Rīgā, Jaņa Rozentāla laukumā 1) būs skatāma vērienīga Imanta Tillera personālizstāde "Ceļojums uz nekurieni", portālu "Delfi" informē LNMM pārstāve Natālija Sujunšalijeva.

Imants Tillers (1950) ir viens no vadošajiem Austrālijas mūsdienu māksliniekiem. Dzimis latviešu trimdinieku ģimenē Sidnejā, Sidnejas Universitātē ieguvis arhitektūras bakalaura grādu (1972). Viņa interese par laikmetīgās mākslas procesiem aizsākās studiju laikā kā brīvprātīgajam palīgam iesaistoties Kristo (Christo) un Žannas Klodas (Jeanne-Claude) Sidnejas Mazā līča ietīšanā (1969).

Imants Tillers pārstāvējis Austrāliju Sanpaulu biennālē (1975), "Documenta 7" (1982) un 42. Venēcijas mākslas biennālē (1986). Autoram bijušas personālizstādes Mūsdienu mākslas institūtā Londonā (1988), Nacionālajā mākslas galerijā Velingtonā (1989), Nacionālajā Austrālijas mākslas galerijā Kanberā (2006). Starptautisku reputāciju Tillers ieguvis, piedaloties grupu izstādēs Gugenheima muzejā Ņujorkā, Osakas glezniecības triennālē (1990), Stedelijka muzejā Amsterdamā. Viņš regulāri piedalās Sidnejas mākslas biennālēs (1979, 1986, 1988, 2006). Saņēmis nozīmīgas mākslas balvas: Osakas triennāles balvas (zeltu – 1993, bronzu – 1996, sudrabu – 2001), Beidžinas mākslas biennālē (2003) un galveno Austrālijas mākslas balvu ainavu glezniecībā – Vinna balvu (2012, Wynne Prize). 2013. gadā iekļuva Austrālijas Arčibalda balvas finālā (Archibald Prize).

Imants Tillers tiek saukts par "domāt provocējošu mākslinieku", un viņa jaunradi uzskata par postmodernisma kvintesenci. Tillera māksla ir intelektuāla, tā ietver atsauces uz pasaules kultūru, Rietumu mākslas vēsturi, 20. gadsimta Eiropas literatūru un filozofiju, Austrālijas iedzimto iedzīvotāju kultūru. Meistars izvēlas tematus, kas rosina jēgpilnas diskusijas.

1981. gadā Imants Tillers gleznošanai sāka izmantot nelielus ar audeklu apvilktus taisnstūra kartonus, no kuriem tiek salikti bieži vien izmēros iespaidīgi darbi. Šie kartoni (canvasboards) autoram kļuvuši par konceptuālu risinājumu. Tillers izvēlējies apropriācijas metodi – viņa gleznas veidojas no tēliem, kas atrasti citu mākslinieku darbos. Tos citējot un vienā kompozīcijā savienojot daudzus, pasaule paveras kā savstarpēji saistītu parādību sistēma. Pastāvīga Tillera daiļrades sastāvdaļa ir arī teksts – filozofu, literātu, dzejnieku un domātāju sacerējumos atrasti teikumi, kas kā būtiski vēstījumi atkārtojas no vienas gleznas otrā. Mākslinieka lielo jautājumu lokā ir indivīds, vieta un identitāte.

Foto: Imants Tillers, "Monaro". 1998.

Latvijā pirmā tikšanās ar Imanta Tillera mākslu notika 1993. gadā, kad Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā tika eksponēta glezna no sērijas "Diaspora". Šo sēriju iedvesmoja Latvijas 1990. gada politiskie notikumi. Tillers aizsāka episku vēstījumu par cilvēkiem, kas atrauti no dzimtenēm, izkliedēti visā pasaulē, un viņu identitāte meklē izpausmi svešā zemē. Tas ir stāsts ne tikai par latviešu diasporu, jo darbi problematizē arī Austrālijas iedzimto iedzīvotāju aborigēnu izstumšanu no viņu tradicionālajām vietām.

Imanta Tillera plašajai retrospekcijai "Ceļojums uz nekurieni" Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā izvēlēti 70 darbi no Austrālijas Nacionālās mākslas galerijas Kanberā, Jaundienvidvelsas mākslas galerijas Sidnejā, Laikmetīgās mākslas muzeja Sidnejā, Oklendas mākslas galerijas "Toi o Tāmaki" Jaunzēlandē, Eleonoras Trigubof kolekcijas Sidnejā, Vila Belē (Will Baillieu) kolekcijas Brisbenā, kā arī no autora īpašumā esošā kopuma. Izlase ļauj parādīt meistara rokraksta attīstību vairāk nekā 40 gadu garumā. No leģendārās instalācijas, kas tapa 1975. gadā, iedvesmojoties no Marsela Dišāna, un tūliņ tika izvēlēta pārstāvēt Austrāliju Sanpaulu biennālē, līdz gleznām, kurās izmantotā apropriācijas metode un īpaši aborigēnu mākslas citāti izraisīja skandalozas diskusijas Austrālijā 20. gadsimta 80. gados. Divi no izstādes darbiem tapuši sadarbībā ar Austrālijas aborigēnu mākslinieku Maiklu Nelsonu Džagamaru (Michael Nelson Tjakamarra). Ar 45 kompozīcijām ekspozīcijā būs pārstāvēts cikls "Daba runā", kuru Tillers uzsāka gleznot 1998. gadā, kad no Sidnejas bija pārcēlies dzīvot uz nelielu ciematu Kūmu (Kooma) Monero apgabalā.

Foto: Imants Tillers, "Patafiziskais cilvēks". 1984.

Izstādes sakarā pirmo reizi Latvijā tiks publicēta grāmata par Imanta Tillera mākslu. Meistara daiļradei ir veltīti vairāki pētījumi, tomēr neviens no tiem Latvijā. Latvijas Nacionālais mākslas muzejs sadarbībā ar Sidnejas Universitātes izdevniecību "Power Publications" gatavo bilingvālu izdevumu "Imants Tillers. Ceļojums uz nekurieni". Grāmata apskatīs Tillera jaunrades evolūciju, kontekstus un virzienus. To ievadīs mākslinieka paša rakstīta eseja, kurai sekos Dr. Koltera Greima Smita (Coulter Graham-Smith) pārdomas par Tillera veikumu konceptuālās mākslas diskursā, Dr. Īana Maklīna (Ian McLean) raksts par aborigēnu mākslas apropriāciju un Dr. art. Elitas Ansones pētījums par atsaucēm uz Latviju autora darbos. Imants Tillers citējis ne tikai pasaules kultūru un mākslu – viņa gleznojumos sistemātiski atrodamas ar Latviju saistītas detaļas. Piemēram, tautas pasaku tēli, Jāņa Jaunsudrabiņa, Vilhelma Purvīša, Ilmāra Blumberga radošā mantojuma citāti, vārdi, dzejas rindas un literāro darbu fragmenti latviešu valodā, Latvijas vietas un vietvārdi utt.

Izstādes atklāšana notiks 2018. gada 6. jūlijā pulksten 17.00.