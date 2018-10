Nesen piedalījos darbnīcā, kuras ietvaros bija jārunā ar melno caurumu. Vai vismaz jāklausās, ko tas stāsta. Mežā bija jāatrod kāds tumšs dobums, plaisa vai robs, kas tevi "uzrunā". Tad jāpieraksta viss, kas no tā nāk ārā. Šis akts bija saistīts ar apmēram tādu domu – māksliniekam ir jāklausās, ko saka tumsa. Viņam ir jārunā par to, no kā citi izvairās. Jāatrod tumšākā vieta un jāskatās tieši iekšā. Mākslas centra " Zuzeum " telpās vēl līdz oktobra beigām iekārtojusies viena no Rīgas Starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāles izstādēm. Tajā valda tumsa un, gluži kā pieklusinātas balsis, no tās uznirst dažādi mākslas darbi.