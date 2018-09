Briseles BOZAR izstādīts Voldemāra Johansona darbs 'Oscillations'

"Tendencies" norisinās jau trešo gadu un akcentē mākslas, tehnoloģiju un zinātnes mijiedarbi. Šogad izstāde veltīta skaņas izpētei mākslā, un tajā, līdztekus māksliniekam Voldemāram Johansonam, piedalās trīs beļģu mākslinieki Kristofs de Buks (Christoph de Boeck), Arnouts Jakobs (Aernoudt Jacobs) un Kurts d'Aselers (Kurt d'Haeseleer), kā arī Paskāls Brokliči (Pascal Broccolichi) no Francijas un Katerina Ando (Katerina Undo) no Lielbritānijas. Voldemāra Johansona dalība izstādē ir Latvijas Simtgades programmas notikums.

Izstādes kuratori uzsver, ka tieši skaņas pasaule ir krēslas zona, kurā jau izsenis ir satikusies māksla, mūzika un tehnoloģija, veidojot redzamas skaņas un dzirdamus attēlus. 20. gadsimta sākumā daudzi mākslinieki sāka uztvert skaņu kā izejmateriālu mākslas darbiem, līdz tā kļuva par vienu no nozīmīgākajām instalāciju un skulptūru veidošanas sastāvdaļām. Tāpēc izstādē "Tendencies", kas norisināsies vienā no nozīmīgākiem Eiropas mākslas centriem BOZAR, tiek aicināti seši mākslinieki radīt jaunus vai izrādīt esošus darbus, izceļot skaņas nozīmību mūsdienu laikmetīgajā mākslā.

Izstādē, kas skatāma no 19. līdz 30. septembrim, mākslinieks Voldemārs Johansons izstāda jaundarbu "Oscillations". Tas radīts Latvijas simtgades starptautiskajā programmā un mākslas valodā runā par zemes virsmas svārstībām. "Oscillations" uztver šībrīža planētas virsmas kustības datus GEOFON globālajā seismoloģiskajā tīklā un padara tos dzirdamus.

Darba centrā redzama magnetohidrodinamiska (MHD) šūna, kas līdzīgi kā zemes karstais kodols, atrodas šķidrā agregātstāvoklī. Darbā uztvertās zemes svārstības ierosina deformācijas uz šķidra metāla spoguļvirsmas un ar koncentrētu gaismas staru palīdzību atspoguļo planētas zeme vibrācijas.

Jaundarbs tika radīts, māksliniekam sadarbojoties ar Latvijas Universitātes Fizikas institūta MHD tehnoloģiju laboratorijas zinātniekiem. "Oscillations" producē nodibinājums "Vizionārās kultūras fonds" un tas ir Latvijas Simtgades starptautiskās programmas notikums.

Vienlaikus Latvijas simtgades notikumam – izstādei Briselē – mākslinieka Voldemāra Johansona darbus septembrī var apskatīt arī citā Beļģijas pilsētā. No 23. līdz 29. septembrim Gentē norisinās kuratores Gundegas Laiviņas veidota programma "Trešā auss" (The Third Ear). Programmas ietvaros apskatāma starptautisku popularitāti ieguvušais video darbs "Slāpes".

"Slāpes" no 24. septembra skatāmas arī Sanktpēterburgā, Krievijā, XII Starptautiskā festivāla ietvaros "Alexandrinsky" teātrī.