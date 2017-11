Galerijā 'Māksla XO', Elizabetes ielā 14, no 7. decembra līdz 2018. gada 9. janvārim būs skatāma mākslinieces Frančeskas Kirkes personālizstāde 'Somebody', portālu "Delfi" informē galerijas pārstāvji.

Izstāde ir veltījums "pārvietotām personām", un tajā apkopoti vairākus gadus krāti vizuāli novērojumi, kas saistīti ar bēgļu krīzi, cilvēku masu pārvietošanos un pārvietošanu – situāciju, kas atgādina "šķīstītavu".

Izstāde uzdod skatītājam jautājumu, vai tad, kad vizuālas informācijas apjoms ir tik milzīgs, vērotāja uztvere un līdzpārdzīvojums nenonivelējas. Tādēļ arī nosaukums - "Somebody "-, kur ir kāds, "ne – es". Angļu valodas vārds "somebody" apzīmē gan atsvešinātu personu - "kāds", gan "dažus ķermeņus" (some body).

"Arī krāsa vai faktūra ir mainījusi uztveres jēgu – zelts kā faktūra, bet krāsa tagad saistās ar zelta foliju, ar kuru apsedzas ekstrēmā situācijā nonācis – "kāds". Un folijā ietinusies sieviete ir jaunā karaliene," atklāj māksliniece Frančeska Kirke.

Izstādes atklāšana notiks ceturtdien, 7. decembrī, no pulksten 17.00 līdz 19.00.