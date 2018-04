No 2018. gada 17. aprīļa līdz 20. maijam Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā (Rīgā, Skārņu ielā 10/20) būs skatāma izstāde " Latvijas Dizaina gada balva 2018", portālu "Delfi" informē Latvijas Nacionālā mākslas muzeja pārstāve Natālija Sujunšalijeva.

2017. gadā dizaina jomā aizsākās jauna tradīcija — tika organizēta pirmā Latvijas Dizaina gada balva (LDGB), kas šogad norisinās otro reizi. Latvijas Dizaina gada balva ir ikgadējs nacionāls dizaina nozares konkurss, kas tiek rīkots ar mērķi apzināt, izvērtēt un popularizēt Latvijas dizaineru izcilākos sniegumus, sekmēt Latvijā radītā dizaina pielietojumu un Latvijas dizaina nozares attīstību un izaugsmi ilgtermiņā.

Konkurss ir lielākais gada notikums Latvijas dizainā, kas ir atzīts par valstiski nozīmīgu pasākumu, un pati balva ir augstākais apbalvojums Latvijas dizaina jomā. Konkursā var piedalīties organizācijas un privātpersonas, kas izmanto dizainu kā inovācijas virzītāju un rada produktu vai pakalpojumu.

Izstāde ar 20 labākajiem Latvijas Dizaina gada balvas 2018 konkursam iesniegtajiem darbiem iezīmē aktuālo situāciju Latvijas dizainā. LDGB 2018 galvenais vēstījums gan balvas vizuālajā identitātē, gan saturiskajā konceptā ir "Dizains savieno", kas vērš uzmanību uz starpnozaru mijiedarbību. Ekspozīcijas pamatā ir ideja veicināt aktīvu izziņas procesu un raisīt jēgpilnu diskusiju par kvalitatīva dizaina nepieciešamību. Izstāde veidota kā apmeklētāju iesaistošs ceļš, kas skaidro dizaina domāšanas principus. Skatītāji tiks aicināti nobalsot par sev tīkamāko dizaina risinājumu.

Ekspozīcijas digitālo dimensiju nodrošina Latvijas Dizaina gada balvas galvenais partneris "Accenture Latvia", piedāvājot izstādes laikā iespēju pieteikties jaunā Digitālā Dizainera balvai.

Izstādes 20 finālistus izvēlēsies starptautiska un starpdisciplināra konkursa žūrija septiņu nozares profesionāļu sastāvā. Žūrijā darbosies ilggadējais "G–Star RAW" radošais direktors un dizainers, stratēģiju dizaina un interjera dizaina eksperts Pīters Kūls (Pieter Kool), pasaulē vadošās muzeju ekspozīcijas dizaina aģentūras "Ralph Appelbaum Associates" (RAA) Berlīnes biroja direktors, izstāžu dizaina un muzeju plānošanas eksperts Timotijs V. Ventimiglija (Timothy W. Ventimiglia), arhitekte, žurnāliste, grāmatu autore un izstāžu kuratore Ieva Zībārte, zīmola "Madara Cosmetics" līdzdibinātāja, Latvijā pazīstamu zīmolu identitātes autore, grafikas dizainere un pasniedzēja Liene Drāzniece, mākslas kurators un teorētiķis, labdarības fonda "ABLV Charitable Foundation" mākslas programmu vadītājs Kaspars Vanags, "Accenture Latvia" Digitālo pakalpojumu dizaina nodaļas vadītājs Kaspars Auzarējs-Auzers, kā arī starptautisku atzinību guvušais, Amsterdamā dzīvojošais produktu, grafikas un interjera dizainers no Latvijas Germans Ermičs.

Izstādes laikā Latvijas Dizaina gada balvas organizatori sadarbībā ar Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju piedāvā plašu pasākumu programmu. "Diskusijas par aktuālo dizainā" norisināsies trešdienās no pulksten 17.00 līdz 19.00, "Dizaina pastaigas" gida pavadībā – ceturtdienās no pulksten 16.00 līdz 17.00, savukārt "Accenture Latvia" "Digitālā dizaina darbnīcas jauniešiem" un mākslas izglītības centra "Trīs krāsas" "Dizaina darbnīcas ģimenēm ar bērniem" notiks sestdienās no pulksten 12.00 līdz 14.00.