Pērn Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā un šogad Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā notikušas plašas Džemmas Skulmes darbu retrospekcijas. Savukārt, projekts "Džemma 90", kurā septiņi jauni autori veidoja personālizstādes saistībā ar Džemmas Skulmes mākslu un harizmātisko devumu kultūrā, rosinājis reflektēt par mantojuma klātbūtni laikmetīgajā mākslā. Jaunākie mākslinieces Džemmas Skulmes darbi bija redzami izstādē ''Krāsas garša'' Mākslas stacijā "Dubulti" 2016. gada rudenī. Sabiedrības lielās intereses dēļ izstādes apskates laiks tika pagarināts, taču jaunajā gadā tā būs apskatāma Cēsu izstāžu namā. Interesenti tiek aicināti uz izstādes atklāšanu 2017. gada 6. Janvārī plkst. 17.00.

Izstāde "Krāsas garša" ir unikāla iespēja iepazīties ar visjaunākajiem Džemmas Skulmes darbiem. Tie gleznoti 2016. gadā un pārsteidz ar radošo uzdevumu vērienu. Izstādē skatāmās gleznas ir krāsas vieliskuma un abstrakta simbolisma izgaršošana. Māksliniece atzīst, ka darbi tapuši, izbaudot "to labo, meditatīvo sajūtu, kas rodas, satiekoties ar krāsu". Vienlaikus gleznas radušās kritiskā dialogā ar pašas Skulmes līdzšinējo veikumu un ar moderno glezniecību plašākā skatījumā – "tā ir pretestība pret tiem smukajiem, labajiem paņēmieniem", komentē māksliniece.

Atsevišķus stāstus izstādē veido 2015. gadā gleznotas ekspresīvas neodadaistiskas princeses, karalienes un bērni, kā arī agrāk tapušas kolāžas, kuras Džemma Skulme sauc dažādi – par "Kariatīdēm", "Putnubiedēkļiem" un "Vēstures piezīmēm", bet kuras vieno koncepcija izmantot to, kas ir mājās. Kubisma tradīcijās veidotās kolāžas ir vēl nenovērtēts kopums Džemmas Skulmes daiļradē, tās tapušas paralēli "tīrajai" glezniecībai no 1982. līdz 2012. gadam un būvē tiltus starp Latviju un pasauli, starp dažādos avotos un laikos izkaisīto latvisko identitāti, kā arī kļūst par autores simbolisku tiltu no padomju laikiem uz neatkarību. Ekspozīciju papildina kolāžās izmantotie materiāli no mākslinieces arhīva, kas atklāj vēl kādu Džemmas Skulmes ampluā – līdz pat šai dienai viņa ir nepārspējama un harizmātiska sabiedriskās dzīves līdere.

Aiz Džemmas vārda stāv cilvēks, kurš bijis neatsverams mākslas procesu balsts un virzītājspēks gan padomju laiku, gan brīvā Latvijā. Skulmju dzimtas atvase, gleznotāja un scenogrāfa Oto Skulmes un tēlnieces Martas Liepiņas-Skulmes meita, būdama viena no ievērojamākajām 20. gadsimta modernisma pārstāvēm nupat kā ieceļama klasiķa godā. Viņa allaž turējusi roku uz aktuālās kultūras pulsa, aicinājusi ar lepnumu uzlūkot tās izcilākos pārstāvjus un mudinājusi uz šo cilvēku virzīto procesu izpratni caur savstarpēju dialogu. Tāpat viņas darbos rodamie ekspresīvie, abstrakcionistiskie tēli – sievietes kariatīdes, tautumeitas, sēdošās, dejojošās, rēgainie putnu biedēkļi un mātes – vēršas ārpus gleznu ietvara, lai dalītos personiskos atklājumos un pārdzīvojumos – ilgās, iekšējā neizpratnē, šaubās, sajūsmā un skumjās.

Džemmas Skulmes personālizstādi "Krāsas garša" rīko fonds "Mākslai vajag telpu" ar Jāņa un Dinas Zuzānu personīgu atbalstu, kā arī sadarbībā ar Cēsu izstāžu namu. Izstādes kuratore – Inga Šteimane.