Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību un Tronheimas Mākslas muzeju Norvēģijā, kā arī ar Norvēģijas vēstniecības Latvijā un Daugavpils pilsētas domes atbalstu no Tronheimas Mākslas muzeja kolekcijas eksponēs Munka oriģināldarbu "Advokāta Ludviga Meijera portrets".

Projekts ir loģisks turpinājums Daugavpils pilsētas pārstāvju pieredzes apmaiņas vizītei Tronheimā par divpusējas sadarbības attīstības iespējām, īstenojot 2016. gadā parakstīto Nodomu protokolu par sadarbību starp Tronheimas Mākslas muzeju un Daugavpils Marka Rotko mākslas centru.

Munks plaši zināms kā izcils norvēģu mākslinieks, kura artefakti pasaules lielākajos izsoļu namos augstu novērtēti; Munks iezīmējas mākslas pasaulē kā 19. gadsimta simbolists un 20. gadsimta ekspresionisma meistars.

Munka 1909. gadā radītā kompozīcija "Advokāta Ludviga Meijera portrets" no Tronheimas Mākslas muzeja skatītājiem tiks piedāvāta apskatei Rotko centrā no 2017. gada 21. aprīļa līdz 19. septembrim, eksponējot to līdzās Rotko darbu zālei, tādējādi nodrošinot simbolisku un tiešu abu ģēniju satikšanos.

Munka gleznas ekspozīcija tiks atklāta 21. aprīlī Rotko centra ceturtās gadadienas programmā un būs viens no jaunās izstāžu sezonas atklāšanas pasākumiem. Tā laikā notiks starptautisks mākslas speciālistu diskusiju forums – seminārs un preses konference.