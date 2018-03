Izstādē "Made in North Korea: Everyday Graphics from the DPRK" ("Ražots Ziemeļkorejā: Ikdienas grafiskais dizains no Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas") apskatāmi pārspīlēti stilizēti valdības propagandas plakāti un komiksi, kā arī krietni vien ikdienišķāki objekti kā pārtikas iepakojumi, sabiedriskā transporta biļešu pasaknīši un pastmarkas.

Izstādītie priekšmeti ir no Nikolasa Bonera kolekcijas. Viņš dibinājis Pekinā bāzētu tūrisma aģentūru, kas specializējas ekskursiju rīkošanā uz Ziemeļkoreju.

Boners, kurš pats Ziemeļkorejā sabijis simtiem reižu, aģentūrai "Reuters" atklāj, ka izstāde ļauj pa atslēgas caurumu ielūkoties valstī, ko tikai retais spēj saprast: "Mēs nesaprotam Ziemeļkoreju. Tā ir ļoti sarežģīta valsts. Mēs saprotam tās elementus, bet mums ir ļoti melnbalts viedoklis, tāpēc, manuprāt, šī izstāde ir viens no veidiem, kā sākt to saprast."

Izstādē apskatāmie objekti ir no pagājušā gadsimta 70.tajiem gadiem līdz 2000. gadu sākumam, kas ir laiks, kad Ziemeļkorejas dizaineri, kuri lielākoties bija izolēti no ārpasaules ietekmes, sapludināja padomju režīma iedvesmotu ikonogrāfiju ar pašu nacionālo estētiku.