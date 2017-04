Latviešu mākslinieces Ditas Lūses glezna "Vērotājs" piedalīsies ceļos uz Japānu, kur piedalīsies starptautiskā mākslas konkursā "Art Olympia 2017", portālu "Delfi" informē māksliniece.

Konkursa, kas notiek Tokijā, mērķis ir atklāt un atbalstīt talantīgus māksliniekus no visas pasaules. Šogad konkursam iesniegti vairāk kā 1700 darbu no 80 valstīm. Konkursu vērtē divas žūrijas – Japānas žūrija izvērtējusi savas valsts māksliniekus, atlasot finālam 80 darbus, un starptautiska žūrija, kura, izvērtējot māksliniekus no visas pasaules, atlasījusi finālam 100 mākslas darbus.

Starptautiskajā žūrijā ir gan Parīzes Pompidū centra amerikāņu mākslas kuratore Florānsa Derjē, gan Ņujorkas Gagosiana mākslas galerijas direktore Kara Vandera Vega, gan bijušais Ņujorkas Modernās Mākslas muzeja (MoMA) direktora vietnieks Brets Litmans, kā arī citi kuratori, mākslinieki un mākslas kritiķi. Pirmajai kārtai noslēdzoties, visi 180 darbi jūnijā būs apskatāmi izstādē Tošimas izstāžu zālē Tokijā. Starp žūrijas izvēlētajiem darbiem ir arī gleznotājas Ditas Lūses darbs "Vērotājs", kuru latviešu skatītāji ir redzējuši mākslinieces personālizstādē "Gaišā matērija" Jūrmalas pilsētas muzejā, kā arī nupat notikušajā personālizstādē "Siesta" Liepājā.

Konkursam noslēdzoties, 7. jūnijā, žūrijas eksperti pulcēsies vēlreiz, lai atklātā vērtēšanas procesā izvēlētos un apbalvotu pašus labākos. Konkursa balvu fonds ir 500 000 ASV dolāru. Ar prēmijām tiek apbalvoti visi finālā iekļuvušie 180 autori, bet pirmās vietas ieguvējs saņems 120 000 dolāru.