Francija var lepoties ar gobelēnu aušanas tradīcijām un manufaktūrām, kurās gadsimtu gaitā interjeriem realizēja ievērojamu franču mākslinieku skices gobelēna tehnikā. Arī 20. un 21. gadsimtā šī vērtīgā pieredze un iemaņas tiek rūpīgi saglabātas. Francijas Kultūras un komunikācijas ministrijas paspārnē trīs lielās vēsturiskās, līdz šai dienai aktīvi strādājošās manufaktūras un divas darbnīcas ("La Manufacture nationale des Gobelins", "La Manufacture de Beauvais", "La Manufacture de la Savonnerie" un "Les ateliers de dentelle d'Alençon et du Puy") ir apvienotas valstiskā struktūrā "Mobilier national" (pilnais nosaukums – "Mobilier national et Manufactures nationales de tapis et tapisseries").

"Mobilier national" fonds sākotnēji izveidots uz karaliskās Mēbeļu krātuves bāzes un ir nacionālas nozīmes institūcija. Fonda kolekciju veido aptuveni 200 000 priekšmeti, kas tapuši laikposmā no 17. gadsimta līdz pat šodienai. "Mobilier national" krājums parāda gobelēna un mēbeļu mākslas evolūciju plašā vēsturisko stilu un virzienu amplitūdā – šeit satiekas un harmoniski sadzīvo kopā baroks, rokoko, neoklasicisms, romantisms, reālisms, impresionisms, simbolisms, fovisms, kubisms, futūrisms, modernisms, ekspresionisms, dadaisms, sirreālisms, abstrakcionisms un laikmetīgā māksla. "Mobilier national" pašreizējā misija ir saglabāt aušanas tradīcijas un reizē nodrošināt ar mēbelēm un interjera priekšmetiem no savām kolekcijām Francijas Republikas oficiālās ēkas – Elizejas pili Parīzē, premjerministra rezidenci Matiņonā, ministrijas un vēstniecības visā pasaulē.

20. gadsimtā Francijas darbnīcās tika izausti gobelēni pēc tādu izcilu mākslinieku kā Marka Šagāla (Marc Chagall), Pablo Pikaso (Pablo Picasso), Anrī Matisa (Henri Matisse), Huana Miro (Joan Miró) un, protams, leģendārā franču gobelēnu meistara Žana Lirsā (Jean Lurçat) skicēm. Manufaktūras turpina sadarbību arī ar mūsdienu autoriem: tā, 2015. gadā pēc Francijas Kultūras ministrijas kuratores uzaicinājuma pazīstamais latviešu tekstilmākslinieks Egils Rozenbergs piedalījās gobelēnu metu starptautiskajā konkursā par iespēju izaust savu darbu kādā no Francijas gobelēnu darbnīcām.

Šobrīd autora jaunākie darbi ("Refleksijas – pārdomas 1" un "Refleksijas – pārdomas 2") top divās vēsturiski slavenās gobelēnu aušanas manufaktūrās – "La Manufacture des Gobelins" (Parīzē, dibināta 1601. gadā, karaļa Anrī IV (Henri IV) valdīšanas laikā) un "La Manufacture de Beauvais" (Bovē pilsētā, dibināta 1664. gadā, karaļa Luija XIV (Louis XIV) valdīšanas laikā). 2016. gada decembrī Latvijas Republikas kultūras ministre Dace Melbārde savas oficiālās vizītes laikā apmeklēja Gobelēnu manufaktūru Parīzē, kur iepazinās ar "Mobilier national" galerijas jauno izstādi un unikālajām darbnīcām, kā arī Egila Rozenberga gobelēna tapšanas procesu. Nākotnē abi pēc Egila Rozenberga metiem izaustie gobelēni būs Francijas īpašums, papildinās "Mobilier national" kolekciju un tiks izmantoti valsts prezentācijai.

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs / Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs sadarbība ar Francijas institūtu Latvijā ir iecerējis 2018. gada maijā parādīt "Mobilier national" kolekcijas izstādi, kas norisināsies paralēli 6. Rīgas Starptautiskajai tekstilmākslas un šķiedras mākslas triennālei "Tradicionālais un laikmetīgais. Identitāte". Paredzēts eksponēt manufaktūras 20. un 21. gadsimtā realizētos spožu meistaru darbus, kā arī demonstrēt Egila Rozenberga Francijas manufaktūrā tapušo gobelēnu.

Šobrīd Rīgā pēc Francijas institūta direktora Žila Bonviāla (Gilles Bonnevialle) īpašā uzaicinājuma viesojas "Mobilier national" manufaktūru producēšanas departamenta direktore Marī-Elēna Masē-Bersanī (Marie-Hélène Massé-Bersani). Viņa studējusi "L'École du Louvre" un Sorbonā, bet pašlaik, paralēli administratīvajam darbam, ir arī "Mobilier national" mūsdienu tekstiliju un paraugu kolekcijas kuratore. 13. janvārī Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā Marī-Elēna Masē-Bersanī pastāstīs par gobelēnu aušanas tradīciju saglabāšanu un attīstību Francijā, sniedzot plašāku ieskatu šīs prestižās institūcijas darbībā un savas atbildības jomā.

Lekcija ir bezmaksas un notiks franču valodā ar tulkojumu latviešu valodā.