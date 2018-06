Sākot no 30. maija, visu nedēļas nogali norisinājās vairāki publiski pasākumi, ar kuriem tika atklāta pirmā Rīgas Starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāle, kas ar 104 mākslinieku, tistarp 10 kolektīvu dalību norisināsies līdz 28. oktobrim astoņās dažādās vietās Rīgā un Jūrmalā, portālu "Delfi" informē biennāles rīkotāju pārstāve Inese Dābola.

Biennāles atklāšanas pasākumi sākās ar mākslinieces Anne Duk Hee Jordan performances vakariņām fon Stricka villā 30. maijā. Nākamajā dienā, klātesot starptautiskajiem medijiem, māksliniekiem, kuratoriem, mākslas kolekcionāriem, Baltijas un starptautisko mākslas institūciju pārstāvijiem, kinoteātrī "Splendid palace" norisinājās Biennāles atklāšanas ceremonija, pēc kuras apskatei tika atvērtas durvis visās Biennāles norises vietās. Vakarā viesi tika uzņemti Benjamiņau villā, Jūrmalā, savukārt. 1. jūnija vakarā biennāles atklāšana tika svinēta Latvijas Mākslas akadēmijā.

Pirmās Rīgas Starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāles nosaukums "Viss bija mūžīgs, līdz pārstāja tāds būt" aizgūts no krievu rakstnieka Alekseja Jurčaka tāda paša nosaukuma grāmatas. Pieņemot Jurčaka grāmatas nosaukumu kā metaforu pašreizējām straujajām pārejām, izstāde rosina pārdomas par pārmaiņu procesu un to, kā tas tiek uztverts, gaidīts, piedzīvots, asimilēts un apgūts straujo transformāciju laikā.

Gandrīz trešdaļa biennāles dalībnieku ir no Baltijas valstīm un gandrīz 70% - no Baltijas reģiona (Polijas, Zviedrijas, Dānijas, Somijas un Vācijas). Pārējie māklsinieki ir no Korejas, Argentīnas, Venecuēlas, Kolumbijas un Dienvidāfrikas, kā arī Krievijas, Beļģijas, Nīderlandes, Spānijas, Portugāles, Šveices, Grieķijas un Bulgārijas.

Biennāles ietvaros noris arī plaša publiskā un izglītības programma, kas ietver sarunas, lekcijas, darbnīcas, lasīšanas grupas un citas aktivitātes. Aktuālie pasākumi tiek izziņoti biennāles sociālajos tīklos un mājaslapā rigabiennial.com vai digital.rigabiennial.com.